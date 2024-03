Pesquisa do instituto Quaest divulgada neste domingo, 3, mostra uma população dividida quanto à Operação Lava Jato. Após uma década da operação, 44% desaprovam a postura do ex-juiz Sérgio Moro e 40% aprovam. Outros 3% não possuem uma opinião formada sobre a conduta do magistrado e 12% não souberam ou não responderam. A pesquisa ouviu duas mil pessoas presencialmente entre os dias 25 e 27 de fevereiro, em 120 cidades.