Foto: Reprodução/Globo Fernanda é acusada de xenofobia após dizer que Davi veio do 'c8 da Bahia'

Uma declaração da participante Fernanda no Big Brother Brasil gerou revolta nas redes sociais neste domingo (3). No X (antigo Twitter), a fala contra o também participante Davi, que é baiano, tem sido considerada xenofóbica. Fernanda fez comparações entre Davi e Nizan, se referindo ao local de origem de Davi como "c* da Bahia". "Vai comparar também o Davi, que deve ter vindo do c* da Bahia, com o Nizam, que viajou o mundo inteiro, teve acesso a muitas outras coisas... É complicado", afirmou.