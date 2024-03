Queda de avião na Bahia deixa três pessoas mortas

Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros A aeronave caiu em uma área de vegetação fechada do aeródromo da Associação Barreirense de Aerodesportiva.

Três pessoas foram vítimas da queda de um avião de pequeno porte na manhã desde sábado, 2, no município de Barreiras, interior da Bahia, segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA). Entre as vítimas estão o pai e filho, Jackson Bomfim e Matheus Bransford, e o piloto Lucas Corisco. O avião voou durante cerca de 30 minutos e caiu a aproximadamente 1 km de distância do local de onde havia decolado. Segundo o Corpo de Bombeiros, a aeronave caiu em uma área de vegetação fechada do aeródromo da Associação Barreirense de Aerodesportiva (ABA). Uma equipe com 12 agentes já foi mobilizada para fazer o resgate dos três corpos.