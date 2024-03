Tentativa de trégua entre Israel e Hamas

Foto: MOHAMMED ABED/AFP Uma criança palestina deslocada está do lado de fora de uma tenda improvisada anexada a uma escola que acolhe famílias de outras partes da Faixa de Gaza no campo de refugiados de Rafah, no sul de Gaza, em 26 de fevereiro de 2024, enquanto as batalhas entre Israel e o grupo militante palestino Hamas continuam pelo quinto mês.

As negociações foram retomadas neste domingo (3) no Egito para alcançar uma trégua entre Israel e o Hamas durante o Ramadã em Gaza, onde persistem os bombardeios israelenses e a população palestina está à beira da fome.

Delegações do movimento islamista palestino Hamas, do Catar e dos Estados Unidos estão na capital egípcia para iniciar "uma nova rodada de negociações". Os enviados do Hamas precisam decidir sobre a proposta apresentada em Paris no final de janeiro, disse uma fonte próxima do grupo palestino.

Esta proposta dos países mediadores - Catar, Estados Unidos e Egito - consiste em uma pausa de seis semanas nos combates e na libertação de 42 reféns em troca de prisioneiros palestinos em Israel.

O objetivo é chegar a uma trégua antes do início do mês de jejum muçulmano, que começará em 10 ou 11 de março. "A princípio, os israelenses aceitaram os elementos do acordo", disse um alto funcionário dos EUA no sábado, embora Israel não tenha confirmado.

Um acordo poderia ser assinado "dentro de 24 ou 48 horas" se Israel "aceitar as exigências do Hamas, que incluem o retorno dos palestinos deslocados ao norte de Gaza e o aumento da ajuda humanitária", disse neste domingo um alto líder do movimento islamista à AFP, em condição de anonimato.

Israel, que até agora não anunciou a sua intenção de se unir às negociações no Egito, exige que o Hamas lhe forneça uma lista dos 130 reféns que continuam retidos em Gaza, entre eles mais de 30, que acredita terem morrido em cativeiro.

Em quase cinco meses de guerra, as operações militares em retaliação ao ataque sem precedentes do Hamas em Israel, em 7 de outubro, deixaram 30.410 mortos na Faixa, a maioria civis, segundo o último balanço do Ministério da Saúde do território.

No ataque dos comandos do Hamas em solo israelense, cerca de 1.160 pessoas morreram, principalmente civis, segundo uma contagem da AFP baseada em dados israelenses. Os islamistas sequestraram cerca de 250 pessoas, das quais 130 ainda estão detidas em Gaza, segundo as autoridades israelenses. (AFP)