Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP Donald Trump enfrenta 91 acusações penais

O ex-presidente Donald Trump se aproxima da indicação a candidato do partido Republicano na corrida pela presidência dos Estados Unidos. No último sábado, ele dobrou a contagem de delegados após vencer a sua única rival, Nikki Haley, em três Estados: Idaho, Missouri e Michigan. O ex-presidente conquistou todos os delegados que estavam em disputa no dia, sendo 32 em Idaho, 51 no Missouri e 39 em Michigan. (AFP)