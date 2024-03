Diretor de escola indígena é morto em Caucaia

Foto: Arquivo pessoal Geraldo Tapeba era diretor de escola índigena em Caucaia

O diretor de uma escola índigena localizada em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, foi morto nesta segunda-feira, 4. Geraldo Tapeba era professor e diretor da Escola Indígena Narcisio Ferreira Matos.

A instituição de ensino utilizou as redes sociais para publicar uma homenagem póstuma. "Nós, da Escola Índigena Narcísio Ferreira Matos, deixamos os sentimentos a todos os familiares e amigos desse ser humano aguerrido", divulgou.

Geraldo Tapeba foi atingido por disparo de arma de fogo e socorrido a uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos.

O POVO solicitou informações à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) e o órgão respondeu que apura as circunstâncias de um homicídio doloso. A vítima, um homem de 41 anos, foi atingida por disparos de arma de fogo em via pública.

Conforme a SSPDS, o caso é investigado pelo Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Caucaia.