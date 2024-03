França se torna primeiro país a proteger o aborto em sua Constituição

Foto: Dimitar DILKOFF/AFP MENSAGEM relativa ao aborto e à constituição é projetada na Torre Eiffel

Os legisladores franceses aprovaram ontem, 4, por esmagadora maioria um projeto de lei que estabelece o direito da mulher ao aborto na Constituição francesa, tornando o país o único no mundo a fazê-lo. O projeto declara que o aborto é uma liberdade garantida, supervisionada pelas leis do Parlamento.

Segundo o ministro da Justiça francês, Éric Dupond-Moretti, a medida significa que os futuros governos não serão capazes de "modificar drasticamente" as atuais leis que financiam o aborto para as mulheres que o procuram, com até 14 semanas de gravidez

Numa sessão conjunta excepcional do Parlamento realizada no Palácio de Versalhes, o projeto de lei foi aprovado por 780 votos a 72. O acesso ao aborto tem amplo apoio na França. O apoio abrange a maior parte do espectro político francês. O aborto é legal desde 1975. A votação de ontem faz da França o primeiro país a ter o direito constitucional à interrupção da gravidez desde que a antiga Iugoslávia o inscreveu na sua Constituição de 1974. O país se desintegrou nos anos 1990.

Ativistas saudaram a medida prometida pelo presidente Emmanuel Macron após a decisão da Suprema Corte americana de 2022, que derrubou a jurisprudência que garantia o acesso ao aborto nos EUA.

VOTAÇÕES

A Assembleia Nacional e o Senado já haviam aprovado um projeto de lei para alterar o Artigo 34 da Constituição Francesa. A Assembleia aprovou a proposta por maioria em janeiro. O Senado aprovou o projeto de lei na quarta-feira passada, eliminando um obstáculo importante para a legislação. Era necessária uma maioria de três quintos em uma sessão conjunta para que a medida fosse finalmente aprovada, o que foi alcançado com folga.

Nenhum dos principais partidos políticos da França representados no Parlamento questionou o projeto de lei, incluindo o partido de extrema direita Reunião Nacional, de Marine Le Pen, e os conservadores dos Republicanos. No entanto, alguns legisladores votaram contra a inscrição do direito ao aborto na Constituição em votações anteriores em ambas as Casas.

A Conferência dos Bispos, que representa a Igreja Católica na França, opôs-se à alteração. Mas em um país onde os apelos a protestos costumam levar regularmente centenas de milhares às ruas, a oposição ontem foi escassa.

A decisão do Supremo Tribunal dos EUA de privar as mulheres do direito ao aborto repercutiu no cenário político europeu, forçando a questão a regressar ao debate na França, onde uma sondagem recente mostrou que 80% do público francês o apoia.

MUDANÇAS

Alterar a Constituição é um processo trabalhoso e um acontecimento raro na França. Desde que foi promulgada, em 1958, a Constituição francesa foi alterada 17 vezes. A última vez foi em 2008, quando o Parlamento recebeu mais poderes e aos cidadãos franceses foi concedido o direito de apresentar as suas queixas ao Tribunal Constitucional.

Nas últimas cinco décadas, a lei que garante o direito ao aborto tem sido continuamente ampliada, ao ponto de ser agora considerada uma das mais liberais da Europa. Ela declara que as mulheres e menores têm direito ao aborto até à 14ª semana de gravidez, mediante pedido, sem período de espera ou sessões de aconselhamento necessárias.

Os abortos tardios são permitidos se a gravidez for considerada um risco para a saúde física ou psicológica da mulher ou se o feto apresentar certas anomalias.