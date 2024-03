Ceará alega "readequação orçamentária" e desiste de disputar o Brasileirão Feminino A2

Foto: FERNANDA BARROS CEARÁ é o atual tetracampeão cearense feminino

O Ceará não disputará o Campeonato Brasileiro Feminino Série A2 de 2024. O Alvinegro de Porangabuçu não se inscreveu na competição nacional, cujo prazo para cadastro acabou na última segunda-feira, 5. O clube informou que manterá apenas as equipes sub-15 e sub-17 da modalidade nesta temporada.

Conforme apurado pelo O POVO e confirmado pelo presidente do clube, João Paulo Silva, a desistência do Alvinegro de Porangabuçu se deu por dois motivos: redução de custos e falta de obrigatoriedade em manter a modalidade feminina no torneio quando o time masculino está na Série B.

Por essas duas razões, as Alvinegras disputarão somente torneios de base e o time adulto deverá se apresentar em campo somente para o Campeonato Cearense Feminino, em que defenderá o título de 2023 e buscará o pentacampeonato.

"O clube tem como objetivo principal neste ano o acesso à elite do Brasileirão, e, portanto, redireciona atenções e esforços nesse momento ao futebol profissional masculino", informou o comunicado do Vovô. "Conseguindo o acesso e, consequentemente, o incremento das receitas, o clube voltará a privilegiar essa importante categoria do nosso futebol", completou.

Na atual temporada, o Ceará tem vivido imbróglios financeiros. Em janeiro, o mandatário do clube comentou sobre as dívidas com jogadores e outras equipes em um pronunciamento e citou algumas alternativas que serão utilizadas para sanar as pendências.

Assim, o Vovô decidiu por reduzir custos no futebol feminino, de modo que o valor a ser empregado na modalidade não será mais R$ 1,5 milhão, conforme divulgado anteriormente.

Consequências

O POVO entrou em contato com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para saber se a desistência do Ceará da competição é passível de alguma consequência, como exclusão do certame por alguns anos ou até mesmo queda à Série A3. Não houve retorno da entidade.

O Regulamento Geral de Competições (RGC) aborda somente casos de exclusão via Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) ou por desistência no decorrer do campeonato, o que não é o caso do Vovô.

Em ambos os casos citados no regulamento, a equipe ficaria "automaticamente suspensa durante 2 (dois) anos de qualquer outra competição coordenada pela CBF".