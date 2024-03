Clubes aprovam e limite de estrangeiros aumenta para nove na Série A de 2024

Foto: Joilson Marconne / CBF Conselho Técnico Brasileirão Série A

Em reunião na sede da CBF, representantes dos 20 clubes da Série A do Brasileiro e dirigentes da entidade aprovaram algumas novidades para a edição desta temporada do torneio. Entre elas, o aumento do limite de estrangeiros inscritos.

Na decisão obtida em consenso, as equipes poderão inscrever até nove jogadores de fora do país. Até o ano passado, o limite era de sete atletas estrangeiros por clube. Vale ressaltar que o Fortaleza é atualmente o segundo time da Série A com mais “gringos”.

No momento, Grêmio e Athletico-PR lideram o ranking com 10 gringos em seus elencos, conforme os sites oficiais dos clubes. Em seguida, vêm Fortaleza e Botafogo, ambos com nove atletas de fora do Brasil. O Juventude é o único clube da Série A sem um estrangeiro no elenco.

+ Fortaleza é o segundo time com mais estrangeiros na Série A de 2024



O Leão do Pici teve um aumento no número de estrangeiros nessa temporada com a chegada dos zagueiros Tomás Cardona e Kuscevic. Além dos remanescentes das últimas temporadas: Gonzalo Escobar, Pochettino, Brítez, Lucero, Machuca, Kervin Andrade e Tobias Figueiredo.

Árbitro explicará decisão aos torcedores por meio do sistema de som dos estádios

Na nota divulgada pela CBF, a entidade informou que os árbitros vão explicar as decisões revisadas pelo VAR ao público nos jogos do Campeonato Brasileiro. Os anúncios serão feitos pelo microfone que os árbitros já usam. A Comissão de Arbitragem da CBF recebeu a aprovação da FIFA para implementar a medida e a novidade foi testada recentemente na final da Supercopa Feminina 2024.

Confira o ranking de times com mais estrangeiros e/ou naturalizados:



Athletico: 10

Grêmio: 10

Fortaleza: 9

Botafogo: 9

Internacional: 8

São Paulo: 8

Vasco: 7

Atlético-MG: 6

Corinthians: 6

Flamengo: 6

Atlético-GO: 5

Bahia: 5

Bragantino: 5

Criciúma: 5

Cruzeiro: 5

Palmeiras: 5

Fluminense: 4

Cuiabá: 3

Vitória: 2

Juventude: 0



Colobarou João Vitor.