Fortaleza é o 5º destino mais buscado para viajar nas férias, aponta pesquisa

Foto: Samuel Setubal Fortaleza é o quinto destino mais buscado pelos brasileiros e pelos estrangeiros no Brasil para as férias de 2024

Fortaleza é o quinto destino mais buscado para aproveitar as férias de 2024 no Brasil e fica na mesma posição de preferência entre os turistas estrangeiros, segundo levantamento do buscador de viagens Kayak, que mostra as tendências para o ano.

Segundo a análise realizada pela plataforma, dos 100 destinos mais pesquisados para viajar no mundo, 40 estão no Brasil e, no topo dos 10 mais demandados no País, sete estão no Nordeste, com aumento no volume de buscas ante os dados de 2023.

Em primeiro lugar na alta da procura por viagens pelos turistas ficou Recife (25%), seguida por São Paulo (2%) e Rio de Janeiro (7%).

As seguintes posições são dominadas por cidades do Nordeste:

Maceió (12%)

Fortaleza (18%)

Salvador (13%)

Natal (7%)

Porto Seguro (24%)

João Pessoa (49%)

Porto Alegre (3%)

Em relação aos turistas estrangeiros, o Kayak aponta que Estados Unidos, Portugal, França, Alemanha e Chile são os cinco países que lideram as procuras para viagens ao Brasil que podem acontecer entre janeiro e dezembro de 2024.

Destacam-se no maior aumento no volume de buscas por viagens ao País pessoas de Costa Rica (91%), Holanda (69%), Uruguai (46%), Bélgica (39%), Suécia (38%) e Paraguai (38%).

"Nossas praias exuberantes, uma das sete maravilhas do mundo em solo brasileiro e algumas festas tradicionais conhecidas mundialmente, como Carnaval e Festa Junina, nos deixa no radar de diversos turistas”, frisa o gerente regional do Kayak no Brasil, Gustavo Vedovato.

Veja os países que mais buscaram passagens para vir ao Brasil em 2024

Estados Unidos (1% na variação por buscas) Portugal (18%) França (32%) Alemanha (12%) Chile (32%) Itália (26%) Suíça (12%) Dinamarca (13%) Uruguai (46%) Canadá (19%) Holanda (69%) Colômbia (25%) México (34%) Peru (19%) Áustria (32%) Suécia (38%) Noruega (37%) Costa Rica (91%) Paraguai (38%) Bélgica (39%)

Dos locais de interesse destes estrangeiros, fica à frente Rio de Janeiro, apresentando um aumento de 22% nas buscas em relação ao ano passado. Depois vêm São Paulo (5%), Salvador (12%), Florianópolis (1%) e Fortaleza (4%).

Veja o ranking completo dos destinos mais buscados pelos estrangeiros

Rio de Janeiro (22% de alta na variação das buscas em 2024 ante 2023) São Paulo (5%) Salvador (12%) Florianópolis (1%) Fortaleza (4%) Belo Horizonte (14%) Natal (15%) Brasília (2%) Foz do Iguaçu (14%) Vitória (1%) Manaus (24%) Belém (8%) Fernando de Noronha (8%) São Luiz (7%) João Pessoa (16%) Cuiabá (37%) Cruz (45%) Campo Grande (3%) Porto Velho (25%) Joinville (12%)

“A análise de tendências de viagem para 2024 do Kayak mostra que as viagens internacionais lideram a busca de brasileiros este ano, mas o Brasil também parece ser interesse de muitos turistas estrangeiros. Os dados ainda reforçam que planejar com antecedência aparenta ser uma boa estratégia para aumentar as chances de encontrar boas ofertas. Podemos observar também que hospedagens três estrelas são preferência entre os brasileiros”, complementa Gustavo.

Qual o destino preferido dos brasileiros para 2024

No geral a Europa é o destino preferido dos brasileiros. Em suma, dos 100 locais mais pesquisados pelos brasileiros para viajar em 2024, 60 são internacionais.

A América do Norte possui 15 cidades na lista das mais demandadas, com passagens custando em média R$ 4.268.

Já a América do Sul apresenta 11 cidades de maior interesse, com passagens custando em média R$ 1.141.

E sete dos destinos mais procurados estão localizados no continente asiático, com um preço médio das passagens de R$ 7.300.

Porém é a Europa que tem 20 destinos mais buscados na lista, liderando o ranking de intenção de viagem internacional dos brasileiros em 2024.

Entre as cidades mais pesquisadas estão Lisboa, Paris, Roma, Madri e Londres, com média de preço das passagens de ida e volta na classe econômica de R$4.638.

Veja o ranking dos 20 destinos internacionais mais populares entre os brasileiros em 2024

Lisboa, Portugal Orlando, Estados Unidos Miami, Estados Unidos Buenos Aires, Argentina Paris, França Roma, Itália Madri, Espanha Londres, Reino Unido Nova York, Estados Unidos Santiago, Chile Tóquio, Japão Milão, Itália Cancún, México Porto, Portugal Barcelona, Espanha Los Angeles, Estados Unidos Bangkok, Tailândia Punta Cana, República Dominicana San Carlos de Bariloche, Argentina San Andrés, Colômbia

Viagem para América do Sul em 2024

No levantamento apenas na visão voltada para a América do Sul em 2024, as buscas no Kayak cresceram 19% em comparação a 2023 e entre os destinos mais buscados estão Buenos Aires e Bariloche, na Argentina; Santiago, no Chile; San Andrés e Cartagena, na Colômbia.

E enquanto as buscas cresceram, aqui a boa notícia é que o preço médio das passagens caiu entre sete dos destinos mais procurados na região.

Os destinos com maior queda na média dos preços foram Lima, no Peru, com queda de 25%; Santiago, no Chile, com 21%; Montevidéu, no Uruguai, e Cusco, no Peru, ambos com 9%; Mendonza, na Argentina, teve queda de 8%.

Veja destinos na América do Sul mais buscados pelos brasileiros e a média no preço das passagens

Buenos Aires, Argentina (40% na alta de buscas e R$ 2.064 na passagem, representando alta de 2% no valor) Santiago, Chile (19% e R$ 1.588 ou -21% de queda no valor da passagem) San Carlos de Bariloche, Argentina (85% e R$ 2.716 ou -4%) San Andrés, Colômbia (108% e R$ 3.207 ou 14%) Cartagena, Colômbia (71% e R$ 2.906 ou 4%) Lima, Peru (16% e R$ 2.084 ou -25%) Montevideo, Uruguai (5% e R$ 1.914 ou -9%) Bogotá, Colômbia (53% e R$ 2.951 ou 5%) Mendoza, Argentina (23% e R$ 2.410 ou -8%) Cusco, Peru (45% e R$ 2.490 ou -9%)

Dicas para viajar

Além de trazer rankings diversos de destinos no Brasil, a preferência dos estrangeiros, o olhar para a América do Sul, entre outros, a pesquisa também traz dicas para quem quer economizar na viagem.

De acordo com os dados de pesquisa do Kayak, o melhor momento para reservar varia dependendo do grupo de países, veja:

Ásia (quem comprar com 25 dias de antecedência vai encontrar valor médio de R$ 7.300) África (22 dias e R$ 6.601) Caribe (24 dias e R$ 3.494) Europa (26 dias e R$ 5.121) Oriente Médio (22 e R$ 6.021) América do Norte (10 e R$ 4.269) América Central (9 e R$ 3.083) América do Sul (7 e R$ 1.141) Pacífico Sul (26 e R$ 9.917)

Já na avaliação da intenção de quantos dias os brasileiros pretendem, o levantamento mostra que para o Brasil a ideia é ficar nove dias e a antecedência da compra da viagem chega em torno de 183 dias.

Para a América do Sul são oito dias de viagem e 208 para realizar a reserva antecipadamente.

E nas viagens internacionais, no geral, são 16 dias permanência e 224 de antecedência.

Internamente, no País, as categorias de hospedagem preferidas dos viajantes brasileiros têm nos hotéis 3 estrelas aumento de 13% nas buscas, enquanto os quatro estrelas tiveram um incremento de 4%.

Para viagens internacionais, a preferência é pelas categorias três e quatro, com avanço nas pesquisas de 45% e 14%, respectivamente.

Metodologia da pesquisa sobre a busca por viagens

O levantamento foi realizado no dia 31 de outubro de 2023, na base de dados do Kayak, considerando buscas por voos de ida e volta, em classe econômica, de todos os aeroportos do Brasil, para todos os aeroportos do mundo, de todos os aeroportos do Brasil, para todos os aeroportos do Brasil, e de todos os aeroportos do mundo, para todos os aeroportos do Brasil.

Para hotéis a análise considerou buscas de hotéis feitas de fora do Brasil para o Brasil, e de dentro do Brasil para destinos dentro e fora do Brasil, para hotéis entre 1 e 5 estrelas.

Como datas de buscas foram consideradas de 1/1/2023 a 8/11/2023 comparado com 1/1/2022 a 8/11/2022. Para datas de viagem, foram considerados os períodos entre 1/1/2024 e 31/12/2024 comparado com 1/1/2023 a 31/12/2023.

E a taxa de conversão do dólar utilizada foi o equivalente a R$ 5,0118. Além disso, os preços foram uma média das procuras dos consumidores no período e podem variar com o tempo.

