Ceará receberá R$ 450 milhões em obras do novo PAC da Educação

Foto: Luís Fortes/ Ministério da Educação O anúncio foi feito na manhã desta quinta-feira, 7, no Palácio do Planalto

O Ceará será contemplado com 393 obras do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Seleções, do Governo Federal. O anúncio foi feito pelo ministro da educação, Camilo Santana, durante evento realizado em Brasília (DF) nesta quinta-feira, 7.

Por enquanto, estão contempladas 16 de 27 modalidades entre saúde, educação, ciência e tecnologia e infraestrutura social e inclusiva.

Durante live realizada com o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) — sucessor de Camilo —, o titular do Ministério da Educação (MEC) anunciou que o Estado foi contemplado com 55 novas escolas em tempo integral, sendo elas 4 da rede estadual e as outras 51 para a rede municipal de ensino.

“O investimento é de R$ 450 milhões, uma estratégia conectada à estratégia de ampliação das escolas em tempo integral. Foram 78 creches para os municípios cearenses., que vão dar a oportunidade dos municípios ampliarem a quantidade de disciplinas, além dos 113 ônibus que serão financiados pelo MEC que vão beneficiar 113 municípios. Das 184, 159 cidades cearenses serão contempladas com o novo PAC”, disse o ministro.

O governador Elmano de Freitas aproveitou o momento para falar das 28 escolas que foram adequadas ao modelo de tempo integral, chegando aos 75% do total de escolas que aderiram à política de ensino.

“Aqui no Ceará um de nossos grandes projetos é chegar aos 100% das nossas escolas em tempo integral, e essas quatro novas escolas vão nos ajudar muito a bater essa meta. Serão mais de 170 mil jovens estudando em escolas em tempo integral e nós vamos cada vez mais colher os frutos dessa política educacional”, disse o governador.

O Estado teve participação ativa no Novo PAC Seleções, e inscreveu propostas em todas as modalidades. O estimado é que as obras e empreendimentos do programa beneficiem 8,1 milhões de cearenses nas áreas de saúde, educação, cultura e esportes.

Veja a lista de obras que virão ao estado por modalidade

Saúde

74 unidades básicas de saúde para 56 municípios



1 maternidade



3 Centros de Parto Normal



5 Centros de Atenção Psicossocial



1 Centro Especializado em Reabilitação



2 Oficinas Ortopédicas



23 Unidades Odontológicas Móveis

Educação, Ciência e Tecnologia

55 Escolas em Tempo Integral para 54 municípios



78 Creches e Escolas de Educação Infantil



113 Transportes Escolares

Infraestrutura Social e Inclusiva

4 obras voltadas ao Patrimônio Histórico por meio de projetos de engenharia



19 Espaços esportivos comunitários



15 CEU da Cultura

No total - 393 obras para benefício de 159 municípios cearenses

Novo PAC Seleções

O Novo PAC Seleções tem o objetivo de reduzir desigualdades educacionais e ampliar a oferta da educação em conexão com as metas do Programa Nacional de Educação (PNE), com a prioridade em atender a municípios com maiores déficits.

Outra prioridade é atender municípios com baixa capacidade de realização das obras e equipamentos para fortalecer o direito de acesso à educação. O investimento total do Ministério da Educação é de R$ 10,7 bilhões para erguer, em todo o Brasil, 685 novas escolas em tempo integral, 1.178 creches e escolas de educação infantil e 1.500 ônibus para o Programa Caminho da Escola.