900 mil doses: Campanha de Vacinação contra a Gripe começa segunda-feira no Ceará

Foto: FERNANDA BARROS VACINAÇÃO cresceu e Ceará volta a se aproximar das metas de cobertura gerais

A Campanha de Vacinação contra Gripe começa na próxima segunda-feira, 11, no Ceará. O lançamento acontecerá no Vapt Vupt de Messejana, em Fortaleza. O Estado já recebeu 904 mil doses da vacina para imunização do grupo prioritário. Lançamento contará com a presença do governador Elmano de Freitas (PT).

O Ministério da Saúde havia anunciado que a Campanha começaria mais cedo. Conforme o diretor do Departamento do Programa Nacional de Imunização (PNI), Eder Gatti, a antecipação da vacinação contra a influenza é muito importante porque dá maior oportunidade das pessoas se vacinarem de forma antecipada para reduzir o risco da circulação do vírus.

“Estamos passando por um momento em que vivemos o aumento de casos de dengue em várias localidades e ao vacinar as pessoas, a gente diminui a confusão, porque o quadro clínico da dengue e da influenza são parecidos e também diminui a pressão sobre o sistema de saúde”, comentou o médico infectologista.

Gatti disse ainda que o adiantamento só foi possível porque o Instituto Butantã conseguiu adiantar a produção e entregar as doses do imunizante ao Ministério da Saúde, que foi fundamental para que a campanha pudesse ser antecipada.

O público prioritário da campanha é:

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos;

Crianças indígenas de 6 meses a menores de 9 anos;

Trabalhadores da Saúde;

Gestantes;

Puérperas;

Professores dos ensinos básico e superior;

Povos indígenas;

Idosos com 60 anos ou mais;

Pessoas em situação de rua;

Profissionais das forças de segurança e de salvamento;

Profissionais das Forças Armadas;

Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independentemente da idade);

Pessoas com deficiência permanente;

Caminhoneiros;

Trabalhadores do transporte rodoviário coletivo (urbano e de longo curso);

Trabalhadores portuários;

Funcionários do sistema de privação de liberdade;

População privada de liberdade, além de adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas (entre 12 e 21 anos).