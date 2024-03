Sobe para 15 o número de açudes sangrando no Ceará

Foto: Divulgação / Governo do Ceará Açude Caldeirões, em Saboeiro, é um dos 15 açudes que atingiram a capacidade hídrica máxima

O Ceará tem 15 açudes com volume máximo nesta sexta-feira, 8, de acordo dados da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), disponibilizados no Portal Hidrológico. Ao todo, o Estado está com 40,7% da capacidade hídrica dos açudes e reservatórios monitorados.

Os açudes que estão sangrando são: Acaraú Mirim, em Massapê; Arrebita e Forquilha, no município de Forquilha; São Vicente, em Santana do Acaraú; Caldeirões, Saboeiro; Gangorra e Itaúna, em Granja; Tucunduba, em Senador Sá; Gerardo Atimbone, Patos, Santa Maria de Aracatiçu, Santo Antônio de Aracatiçu, todos em Sobral; São Pedro Timbaúba, em Miraíma; Cauhipe, em Caucaia; e Germinal, em Palmácia.

A capacidade hídrica de 40,7% do Ceará corresponde ao volume de 7.543, 9 hectômetros cúbicos (hm³). Até o início da semana, na segunda-feira, 4, havia 13 açudes sangrando no Ceará.

Ainda há seis açudes com volume acima de 90% da capacidade: Sobral, em Sobral; Angicos, em Coreaú; Aracoiaba, em Aracoiaba; Gabião, em Pacatuba; Tijuquinha, em Baturité; e Cachoeira, em Aurora.

Outros 44 reservatórios estão com volume inferior a 30%.

O Castanhão, maior açude do Estado, está com 25% da capacidade hídrica. Os outros dois maiores, Orós e Banabuiú, estão 51,87% e 37,10%, respectivamente.