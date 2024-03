Foto: o povo capa

Parte do cenário e da memória da Praia de Iracema, em Fortaleza, o Edifício São Pedro será demolido. O prédio, inaugurado em 1951, chegou a ser cotado para ser patrimônio histórico, depois Distrito Criativo, depois um superprédio. O anúncio da demolição de maneira imediata, por motivo de segurança, foi feito pelo prefeito José Sarto (PDT), na segunda-feira, 4, e ganhou destaque com foto e manchete na capa do O POVO, na edição de terça-feira, 5.