Um trabalho que cresceu como alternativa ao desemprego ou ao regime da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). Se por um ou outro motivo, o fato é que os motoristas de aplicativo são desprotegidos. Mas, nesta semana, o presidente Lula assinou e enviou ao Congresso Nacional o Projeto de Lei dos Aplicativos, também conhecido como a proposta de regulação trabalhista dos motoristas de aplicativos da União.

Por um lado, será um avanço em relação a proteger a uma categoria e que chega a trabalhar 12 horas por dia. São direitos fundamentais que todo o brasileiro deve ter, abrangendo ganhos e segurança jurídica. Nisso, entram a obrigatoriedade de estar na Previdência Social e o direito a recorrer de exclusões injustas da plataforma.

Para as empresas, com a proposta de R$ 32 por hora, a previsão é que o projeto aumente o custo das viagens, o que seria facilmente incorporado pelas plataformas, sem repasse aos passageiros. Deste cálculo, há defesas de que o valor não leva em conta as variações de demanda.

Pode entrar na discussão ainda as diferenças de valores por Estado. Além disso, há outro ponto que pode chegar a um impasse, que é a exigência da negociação coletiva. É que alguns representantes da categoria sustentam que os sindicatos não são reconhecidos pela classe como representantes. Agora, falta o debate ser fechado com o iFood. Fiquemos de olho.