É em tom cômico que se diz que "é preciso muito pouco para os franceses iniciarem uma revolução". Não soa como surpresa que, por uma maioria esmagadora de parlamentares, o país se tornou o primeiro a incluir o direito da mulher ao aborto na Constituição.

A aprovação é uma resposta para evitar o que aconteceu em 2022, quando a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu reverter o entendimento que havia reconhecido o direito. Os franceses viram a necessidade de se prevenirem contra uma onda social "reacionária" na Europa. É o medo que a extrema-direita avance em direitos. O temor é real.

Longe do complexo de vira-lata, o Brasil não parece nem perto de reconhecer que existe uma questão para, a partir daí, começar uma discussão. É uma realidade ignorada, em que o aborto não é garantido às brasileiras mesmo nas condições definidas em lei. As instituições não conseguem proteger uma criança de 10 anos vítima de estupro de, ao procurar o procedimento, ouvir uma multidão lhe chamando de "assassina" na frente do hospital.

Achismos e opiniões pessoais pesam mais que a lei. A violência se soma com constrangimento, humilhação e fanatismo religioso. Com um olhar tão estrangulador, como ver além das quatro linhas e pensar em saúde pública? Bem-estar social? A preocupação é realmente com crianças, porque com as mulheres já não é, ou com seu próprio umbigo?