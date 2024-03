Há uma semana, escrevi "a celeuma chega ao fim", ao noticiar que a Prefeitura de Fortaleza havia decidido demolir o Edifício São Pedro. Um anúncio repentino - apesar dos anos de imbróglios que envolvem a preservação do imóvel - que no dia seguinte já contou com plano de ação, prazo para o fim, destino dos resíduos.

Que a estrutura do primeiro imóvel vertical da orla de Fortaleza já não se aguentava em pé todo mundo já sabia. Estava lá, no meio de um dos bairros mais turísticos e movimentados da Capital, caindo aos pedaços, literalmente, há tempos. O prédio que parece ter sido erguido apartamento por apartamento, cômodo por cômodo, um por um, foi se desfazendo nesse mesmo fluxo. Um dia um reboco, noutro o pedaço de uma sacada, até que o perigo se tornou iminente. Mesmo a Defesa Civil já tendo detectado seu estado precário há quase uma década.

Em menos de 24 horas, tratores, coletiva de imprensa, marretas, evacuação, ratos, lixo e mais celeuma. Entidades de arquitetura, urbanismo e até a Procuradoria Geral de Justiça se posicionaram contra a atitude da Prefeitura. Há críticas sobre a não-preservação histórica, a não-utilização de técnicas de restauração, a não-apreciação de dispositivos jurídicos datados de até seis anos atrás.

Há pouco mais de uma década, entrei no São Pedro. Lembro da mulher que topou me mostrar o apartamento, que já era envolto em questões judiciais. Lembro dos cômodos com tamanhos e posições completamente diferentes, da varanda estreita, mas longa, onde nos encostamos enquanto conversávamos e sentíamos o mar.