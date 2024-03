Elmano nega ter manifestado apoio a qualquer pré-candidatura no PT

Foto: Thays Maria Salles/O POVO Governador Elmano de Freitas durante discurso na entrega de escrituras do Programa Papel de Casa

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), garantiu não possuir manifestação de apoio às pré-candidaturas do PT na disputa pela Prefeitura de Fortaleza. Segundo o gestor, esse papel não lhe cabe "no momento". A declaração foi dada neste sábado, 9, após cerimônia de entrega de 1.501 escrituras do Programa Papel da Casa, realizada em Fortaleza. "Eu não tenho nenhuma manifestação de apoio a nenhuma pré-candidatura do PT. Acho que não me cabe nesse momento. Acho que cabe buscar me preservar para construção do diálogo e da unidade", afirmou o petista.

O comentário foi feito após ser questionado sobre a plenária da corrente partidária Campo Democrático, ocorrida na última quinta-feira, 7, que declarou apoio à candidatura de Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).Na ocasião, o líder do governo Lula na Câmara, deputado federal José Guimarães, informou que o apoio foi dialogado tanto com o ministro da Educação, Camilo Santana, como com o governador Elmano.



"O aval que dei ao deputado Guimarães e ao grupo dele é que ele pudesse anunciar efetivamente aquilo que o grupo dele decidisse", explicou o governador. "O Guimarães me ligou perguntando, que ele tinha uma plenária e ia fazer um anúncio. Eu entendi que achava que nós tínhamos um processo em curso, que nós já temos um prazo, que o diretório iria decidir até dia 21. Então, que eu achava natural que os grupos pudessem ir tomando suas definições, mas a definição do nome de cada grupo, cada grupo decide". E seguiu: "Ao contrário, eu tenho dito que as pessoas são absolutamente livres para escolher a pré-candidatura do PT que acharem a mais adequada".

"Eu jamais faria qualquer ação e não me cabe nesse momento fazer a opção, eu, enquanto governador, por um nome ou por outro". Para o governador, lhe compete "buscar tentar preservar, primeiro, que o partido faça a escolha da maneira mais livre possível, que a base do PT participe dessa decisão" e que a sigla petista "busque construir um consenso". O Campo Democrático, ligado a Guimarães, se soma à corrente Movimento PT, vinculada ao deputado cearense José Airton Cirilo, que também fechou apoio a Evandro.

Além do presidente da Alece, o partido tem como pré-candidatos ao Paço Municipal a ex-prefeita de Fortaleza e deputada federal, Luizianne Lins; o assessor especial de assuntos municipais do Governo do Ceará, Artur Bruno; a deputada estadual Larissa Gaspar; e o presidente do diretório municipal, deputado estadual em exercício Guilherme Sampaio.