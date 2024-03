Empresários, ex-reitor e intelectual na lista de novos filiados ao PSB no Ceará

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, 09-03-2024: Evento de filiação do PSB, no Hotel Marina Park, com participação do senador, Cid Gomes, o presidente do PSB Ceará, Eudoro Santana, e o presidente do PSB Brasil, Carlos Siqueira. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

O PSB realizou neste sábado, 9, mais uma rodada de filiações, quase um mês após a chegada do senador Cid Gomes e cerca de 40 prefeitos à legenda. No evento no Marina Park, foi anunciada a filiação do ex-reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Henry Campos, do ex-secretário do Turismo do Ceará (Setur), Arialdo Pinho, e de Juarez Leitão, escritor e membro da Academia Cearense de Letras.Ex-ministro do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), Napoleão Nunes Maia Filho, também pediu a entrada no partido. Além deles, outras lideranças sindicais, classistas e empresariais também foram filiadas.

As novas adesões ocorrem na esteira de fortalecimento do PSB, que vem se reorganizando no Ceará com a chegada do ex-deputado Eudoro Santana (PSB) na presidência estadual da legenda. A entrada do pai do ministro Camilo Santana no PSB marcou também uma entrada de vez no governo de Elmano de Freitas (PT).Há pouco mais de um mês, Cid e prefeitos aliados, além da ex-governadora e atual secretaria executiva do Ministério da Educação, Izolda Cela, ingressaram o partido. A entrada alçou a legenda com o maior número de prefeituras.

Cid celebrou que o partido deve estar presente em todos os 184 municípios, sendo em cem deles com candidatos, enquanto nos outros irá integrar coligações de apoio a nomes ligados ao bloco governista. A filiação de nomes da sociedade civil, segundo o senador, amplia as bases da legenda e avança na consolidação da militância.Ele citou Amílcar Silveira, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec), Ranieri Leitão, presidente do Sistema Sincopeças Assopeças (SSA Ceará), e Maurício Filizola, diretor da Confederação Nacional do Comércio (CNC), .Foram anunciados também as filiações de Honório Pinheiro, um dos fundadores de Pinheiro Supermercados e vice-presidente da CDL Fortaleza, e Vilmar Ferreira, fundador e presidente do Grupo Aço Cearense.