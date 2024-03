Pode ficar debaixo de árvore?

Verdade.

Explicação: ao se abrigar debaixo de uma árvore, uma pessoa corre o risco de receber uma descarga elétrica porque a árvore pode atrair aquele raio, principalmente se a árvore estiver isolada de outras. Raios "procuram" lugares altos para descarregar.

Espelhos atraem raios?

Mito.

Explicação: o espelho não atrai raio, ele simplesmente reflete a luz que é emitida pelo raio. Portanto, ele apenas interfere na luminosidade.

Deve-se evitar o uso de

computadores durante

eventos de tempestades

Depende.

Explicação: se o computador estiver ligado na tomada, é melhor não utilizá-lo, pois a descarga atmosférica pode ser canalizada pela fiação elétrica e chegar à tomada, energizando acidentalmente aquele computador. Se o computador não estiver ligado na tomada pode ser utilizado sem problema algum.

Deve-se evitar o uso de

celulares durante eventos

de tempestades?

Depende.

Explicação: se celular estiver sendo carregado, o ideal é retirá-lo da tomada porque ele pode ser energizado acidentalmente, caso um raio atinja a rede elétrica, assim como no caso do computador.

O uso de guarda-chuva

pode atrair raios?

Verdade.

Explicação: O guarda chuva por ser uma estrutura metálica, pode facilitar a canalização de um raio.

Não se deve andar

descalços durante a chuva?

Verdade.

Explicação: O ideal é andar calçado. Porque se um raio atinge o solo, ele emite ondas eletromagnéticas que podem levar a um choque. Se uma pessoa tiver calçado embora esteja molhada, ela tem uma resistência maior a passagem de

corrente elétrica.

Antenas de TV em

telhados atraem raios?

Verdade.

Explicação: Pode atrair sim, estruturas metálicas podem atrair raios. Um para raio nada mais é do que uma estrutura metálica que tem um impedancia uma resistência muito baixa a passagem dessa corrente. Você pode desconectar o fio da antena, no aparelho de televisão.

Durante chuvas se deve

desligar os fios das antenas

dos aparelhos de TV?

Depende.

O ideal é você retirar os aparelhos da tomada e não mexer na antena. Principalmente se estiver lá no telhado. Você pode apenas desconectar o fio da antena da entrada no aparelho de televisão.

Carros protegem contra raios?

Verdade.

Explicação: devido à estrutura metálica, se porventura um raio atinge um carro, essa energia é escoada pela superfície dessa carcaça. A eletricidade não vai correr por dentro do carro, e sim pela superfície. Os pneus também fazem o isolamento do carro com o chão.

Se carros protegem contra

raios, o mesmo se aplica

às motocicletas?

Mito.

Explicação: diferentemente dos carros, as motocicletas não têm uma carcaça metálica na qual as pessoas podem adentrar.

Raios não caem duas

vezes no mesmo lugar?

Mito.

Explicação: um raio pode cair mais de duas vezes no mesmo lugar, inclusive se for um lugar alto, é provável que aconteça.

Fontes: Eduardo Gomes, gerente da Enel, e Romário Fernandes, professor de astronomia do Colégio do Corpo de Bombeiros do Ceará.