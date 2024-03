Foto: PATRICK T. FALLON / AFP O ator irlandês Cillian Murphy recebe o prêmio de Melhor Ator Principal por "Oppenheimer" no palco durante a 96ª edição do Oscar no Dolby Theatre em Hollywood, Califórnia, em 10 de março de 2024.

A 96ª cerimônia do Oscar foi realizada ontem em Los Angeles. As principais premiações individuais ficaram com Cillian Murphy, melhor ator por Oppenheimer, e Emma Stone, melhor atriz por "Pobres Criaturas". Vencedor de 7 prêmios incluindo melhor filme, "Oppenheimer" ficou ainda com as estatuetas de melhor diretor (Christopher Nolan) e ator coadjuvante (Robert Downey Jr.). Da'Vine Joy Randolph venceu como melhor atriz coadjuvante pelo filme "Os Rejeitados"