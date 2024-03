Homem é preso após proferir ofensas homofóbicas contra casal na Cidade 2000

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL 27-02-2024: Delegacia de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou Orientação Sexual (Decrim) do Ceará. (Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo)

Um homem foi preso após proferir ofensas homofóbicas contra um casal gay na noite do último sábado, 9, em um bar localizado no bairro Cidade 2000, em Fortaleza. Conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF), o suspeito, ao ver as vítimas se beijando, gritou afirmando que “aquilo era um absurdo”, “que era nojento”, “que isso não deveria ser possível”, “que por isso o Brasil não vai para frente”.



Em seguida, descreveu decisão da audiência de custódia a qual o autuado foi submetido, ele teria passado a dançar de maneira debochada, “visando a humilhar o referido casal e zombar deles”. Conforme testemunha, o comportamento homofóbico do autuado incomodou muitas pessoas que estavam no bar, que tentaram agredi-lo. O homem fugiu do local, mas foi detido pelos policiais.

Em depoimento à Polícia Civil, o autuado optou por manter-se em silêncio. Submetido a audiência de custódia nesse domingo, 10, ele teve a liberdade concedida mediante cumprimento de medidas cautelares. Ele não poderá retornar ao bar onde o caso ocorreu nem entrar em contato com as vítimas ou testemunhas por 90 dias.