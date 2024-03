Ceará tem novo superintendente da PRF no Estado

Foto: PRF Gabriel Martins / Divulgação Na foto, da esquerda para a direita, o diretor-geral da PRF, Fernando Oliveira, e o novo superintendente Anthony Stefanny Nunes

O novo superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Ceará, Anthony Stefanny Nunes, 40, tomou posse oficialmente do cargo durante a manhã desta segunda-feira, 11, em Fortaleza. A solenidade foi realizada no auditório da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), em Fortaleza, e contou com a presença de autoridades da segurança e da política no Estado.

A nomeação do novo superintendente havia sido publicada em janeiro deste ano, no Diário Oficial da União (DOU). Anthony passa agora a ocupar o mais alto cargo da PRF no Ceará, sucedendo o agora ex-superintendente, Flávio Holanda.

Durante a cerimônia, o novo superintendente agradeceu o apoio de familiares na trajetória dentro da Polícia e destacou o desejo de ampliar as parcerias com outros órgãos de segurança pública.

“Estou muito feliz de estar assumindo a superintendência da PRF no Ceará. Iremos incrementar [os trabalhos policiais] através das integrações com outras forças de segurança, buscando sempre melhorar os nossos números. É essa a pauta do nosso trabalho durante todo este ano”, afirma o recém-empossado.

Anthony é bacharel em Ciências Econômicas e pós-graduado em Ciências Policiais. Há 11 anos na Polícia Rodoviária Federal, o novo superintendente já desempenhou funções como chefe do Núcleo de Serviços Gerais, chefe do Núcleo de Logística, chefe da Seção de Administração e, mais recentemente, chefe da Delegacia da PRF em Sobral (CE), entre outubro de 2022 e maio de 2023.

PRF passa por mudança na formação de policiais

O momento é de mudanças para a PRF não apenas no Ceará, mas em todo o Brasil. Em dezembro do ano passado, a instituição apresentou um novo plano de formação para os agentes, que agora passa a incluir conteúdos sobre direitos humanos após determinação do então ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino.

A ordem veio junto à demissão de três policiais rodoviários envolvidos no falecimento de Genivaldo de Jesus Santos, em 2022, quando os agentes submeteram a vítima a uma câmara de gás improvisada durante abordagem.

Também presente na solenidade de posse do novo superintendente, o diretor-geral da PRF, Fernando Oliveira, afirmou que os novos componentes vêm sendo ofertados para as novas turmas de policiais e que os formados estão sendo chamados para também receberem a formação.

“Já fizemos a reformulação da nossa estrutura doutrinária. Estamos fazendo um retreinamento dos instrutores e já chamamos a última turma que se formou sem a disciplina individual dos direitos humanos [para fazer o curso]. Vamos continuar implementando a cidadania e a legalidade sempre em todas as ações da PRF”, explica Oliveira.

Estiveram presentes na sessão representantes da Prefeitura de Fortaleza, da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), da Câmara dos Deputados, da Universidade Federal do Ceará (UFC), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), entre outras entidades.