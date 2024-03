Crea faz fiscalização da demolição do edifício São Pedro, em Fortaleza

Foto: FERNANDA BARROS DEMOLIÇÃO começou há cerca de uma semana

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará (Crea-CE) acompanhou, nesta segunda-feira, 11, o processo de demolição do edifício São Pedro, situado no bairro Praia de Iracema, em Fortaleza. Os trabalhos foram iniciados há cerca de uma semana e deverão durar até 90 dias.

De acordo com informações divulgadas pelo Conselho, o presidente do órgão, Fernando Galiza, foi nesta segunda ao local para "atestar o acompanhamento técnico da obra por engenheiros e profissionais responsáveis".

Na ocasião, Galiza disse ter sentido "alívio" com o anúncio da demolição, devido ao risco de desmoronamento que o edifício representava para transeuntes e turistas na Praia de Iracema.

"A gente recebeu a notícia muito bem. Viemos fazer essa fiscalização inicial para respaldar, para ter a certeza que tem profissionais habilitados e está sendo feito da melhor forma possível”, afirmou.

O anúncio da demolição do prédio foi dado na última semana pelo prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), e deverá custar R$ 1,7 milhão aos cofres públicos. Prefeitura assumiu o comando das obras e deu inicio ao processo ainda na terça-feira, 5, alegando que prédio apresentava um "grande risco de desmoronamento" e que não havia chances de recuperação. Diz ainda que pretende que o valor empreendido seja ressarcido pelos proprietários do imóvel particular, que terão direito a vender o terreno em uma das áreas mais nobres de Fortaleza.