Ceará teve 257 homicídios no último mês de fevereiro, conforme SSPDS

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS) divulgou na tarde desta quinta-feira, 14, as estatísticas de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) ocorridos no último mês de fevereiro no Ceará. Ao todo, foram registrados 257 homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte.

Em fevereiro de 2023, ocorreram 251 assassinatos. Como fevereiro deste ano foi bissexto, os dois meses apresentaram números semelhantes. Sem o dia a mais, fevereiro de 2024 teria dois assassinatos a menos que o mesmo mês do ano passado.



Enquanto, em fevereiro de 2023, a média foi de 8,96 assassinatos por dia, em fevereiro de 2024, essa média foi de 8,86. Em Fortaleza, ocorreram 69 assassinatos em fevereiro passado, sete crimes violentos letais intencionais a mais que o registrado em fevereiro de 2023.

Os homicídios também cresceram nos municípios que compõem a Região Metropolitana de Fortaleza: em 2023, foram 70, enquanto, neste ano, 78. No Interior, houve redução: de 119 para 110 assassinatos.

Os números da SSPDS ainda mostram que ocorreram 22 mortes por intervenção policial em fevereiro. É o maior número desde março de 2023, quando também 22 óbitos em ações da Polícia foram registradas.



A estabilização do número de CVLIs ocorre após quatro meses de alta. Desde outubro de 2023, os assassinatos só cresciam no Estado. Ainda assim, o primeiro bimestre deste ano apresenta aumento de 7,55% no indicador. Nos dois primeiros meses de 2023, ocorreram 503 homicídios, enquanto, neste ano, foram 541.



Em janeiro e fevereiro, foram os 10 municípios com mais homicídios no Ceará em números absolutos: Fortaleza (148), Caucaia (49), Maranguape (20), Maracanaú (18), Sobral (16), Itapipoca (16), Itarema (15) Juazeiro do Norte (10), Amontada (9) e Pacatuba (8).

Itarema, no Litoral Norte, é o município com a maior taxa de homicídios por 100 mil habitantes. São 35,10 CVLIs por 100 mil habitantes. Em seguida, vem Amontada, município vizinho a Itarema, com uma taxa de 21,34 homicídios por 100 mil.



Ao todo, neste ano, já foram registrados assassinatos em 108 municípios. Por outro lado, 76 municípios não registraram homicídios nos dois primeiros meses do ano. Um município que se destaca pela redução no número de CVLIs é Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza. Em 2023, ocorreram nove homicídios na cidade no primeiro bimestre do ano. Neste ano, ocorreu um assassinato.