Após 22 dias, PCPE prende três suspeitos de atentado ao ônibus do Fortaleza

Foto: Marlon Costa/ESTADÃO CONTEÚDO OPERAÇÃO intitulada Hooligans prendeu três suspeitos

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) cumpriu, na manhã de ontem, 15, sete mandados de prisão e mais sete de busca e apreensão contra um grupo suspeito de realizar o atentado contra a delegação do Fortaleza, no último dia 22 de fevereiro, no Recife, após o duelo entre Sport e Fortaleza, pela Copa do Nordeste. A operação é nomeada de Hooligans e foi deflagrada pelo Comando de Operações e Recursos Especiais (Core).

Até o momento, 22 dias após o atentado, três das sete pessoas foram presas, inicialmente por 30 dias. As outras quatro seguem foragidas. Os mandados são cumpridos nas cidades de Recife, Jaboatão dos Guararapes e Camaragibe. O chefe da Polícia Civil pernambucana, Renato Rocha, explicou que a investigação foi complexa em razão de fatores como falta de câmeras na rodovia, má iluminação e grandes número de pessoas e veículos envolvidos.

"Não é um trabalho fácil. É extremamente técnico, são muitos autores. Além do profissionalismo empregado pela Delegacia de Polícia, foi uma investigação até célere ante a complexidade que essa investigação nos trouxe", defendeu Rocha.

Os alvos dos mandados são suspeitos de tentativa de homicídio, provocação de tumulto e dano. Com o objetivo de identificar os criminosos que praticaram o ataque, a investigação começou no mesmo dia do ocorrido, quando integrantes de uma torcida organizada do Sport lançaram pedras e bombas no ônibus da equipe cearense.

"Foi premeditado, sim, o ataque. Coletamos imagens divulgadas antes do jogo. Tentamos identificar um vídeo que circulou deles planejando ataque ao ônibus da torcida organizada do Fortaleza: 'Cadê a bomba?'. Enfim, ali é antes, então já tinha uma intenção de praticar a ação organizada", explicou o delegado Raul Carvalho, da Delegacia de Polícia de Repressão à Intolerância Esportiva, em entrevista coletiva sobre a operação.

Os três detidos não tiveram a identidade revelada, mas a Polícia Civil de Pernambuco confirmou que eles já tinham participado de outros crimes e explicou a atuação de cada um neste caso. Raul Carvalho revelou que a investigação contou com a colaboração de um homem que se apresentou na delegacia para dar informações sobre o caso e que foi liberado posteriormente.

"Duas pessoas são responsáveis pela organização dos ônibus, e uma pelo fornecimento do artefato (explosivo). A gente já tem identificação de outras pessoas que arremessaram as bombas, as pedras, mas essas pessoas presas são as organizadoras dos ônibus", disse o delegado.

O atentado e as consequências

O Sport foi condenado a jogar oito partidas com portões fechados, além de ser multado em R$ 80 mil, no julgamento da 2ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) sobre o caso do atentado. Em audiência online, a comissão decidiu, por maioria, aplicar o artigo 213, inciso 1º, parágrafo 1º, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). A carga de ingresso como visitante também segue afetada até o cumprimento da punição como mandante.

Na ocasião, seis jogadores do Fortaleza ficaram feridos: João Ricardo, Dudu, Brítez, Titi, Lucas Sasha e Gonzalo Escobar.