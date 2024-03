Ceará tem o etanol mais caro do Nordeste pelo 2º mês consecutivo

Foto: Samuel Setubal Os dados são do Índice de Preços Endered Ticket Log (IPTL).

Pelo segundo mês consecutivo, o Ceará tem o preço médio mais caro do etanol no Nordeste. Em fevereiro deste ano, o valor encontrado foi de R$ 4,61. Já na 1ª quinzena de março, de R$ 4,62. A variação representa um crescimento de 0,22%.

Os dados são do Índice de Preços Endered Ticket Log (IPTL), levantamento que consolida o comportamento de preços das transações nos postos de combustível, referentes a 1ª quinzena deste mês.

Em contrapartida, a gasolina no Ceará foi a mais cara do Nordeste em fevereiro, encontrada com um preço médio de R$ 6,29, registrando uma queda de 0,32% em março, com R$ 6,27.

O diesel no Ceará também caiu. No mês passado, o combustível foi encontrado a R$ 6,44 e R$ 6,32 em março. A variação representa um decréscimo de 1,86%.

Apesar de ter sido o preço médio mais caro juntamente com o Piauí, o diesel S-10, constatado a R$ 6,28 no mês passado, reduziu 0,8%, passando para R$ 6,23 em março.

Média do Nordeste

O preço médio da região Nordeste fechou a 1ª quinzena de março a R$ 5,99, com redução de 0,33% em relação a fevereiro, segundo o Ticket Log.

A Paraíba foi o estado do Nordeste onde a gasolina teve o preço médio mais baixo, de R$ 5,73. Já o maior valor foi encontrado em Sergipe, com R$ 6,31.

O diesel foi comercializado à média de R$ 6,05 na região, com baixa de 1,31%. A Bahia foi a unidade federativa que apresentou o menor valor médio em março, com R$ 5,94. O de maior valor foi registrado na Paraíba, com R$ 6,81.

O diesel S-10 foi ofertado a uma média de R$ 6,07 no Nordeste, após ficar 1,3% mais barato. O menor valor médio desse combustível foi encontrado em Piauí, a R$ 6,91. Em contrapartida, o mais caro foi em Pernambuco, a R$ 6,26.

Entretanto, o etanol registrou tendência de aumento e foi encontrado a R$ 4,30 na região, depois de obter um aumento de 0,23%, ante o mês anterior.

O preço dos combustíveis no Nordeste seguiu a mesma tendência no consolidado nacional, analisa Douglas Pina, diretor-geral de mobilidade da Edenred Brasil.

"As reduções de mais de 1% registradas nos postos de abastecimento da região para os dois tipos de diesel foram mais expressivas entre as demais. A gasolina, quando comparada ao etanol, foi considerada o combustível mais vantajoso para o abastecimento do Maranhão. Ainda assim, destaco o etanol como ecologicamente mais interessante por ser menos poluente e contribuir para uma mobilidade de baixo carbono".

Preço médio do diesel em março

Bahia: R$ 5,94

Maranhão: R$ 5,95

Rio Grande do Norte: R$ 6,03

Piauí: R$ 6,12

Pernambuco: R$ 6,13



Ceará: R$ 6,32

Sergipe: R$ 6,6

Paraíba: R$ 6,81

Preço médio do diesel S-10 em março

Pernambuco: R$ 5,91

Maranhão: R$ 5,97

Paraíba: R$ 5,99

Rio Grande do Norte: R$ 5,99

Bahia: R$ 6,060

Sergipe: R$ 6,070

Ceará: R$ 6,230

Alagoas: R$ 6,250

Piauí: R$ 6,260

Preço médio do etanol em março

Paraíba: R$ 4,080

Piauí: R$ 4,15

Pernambuco: R$ 4,23

Bahia: R$ 4,28

Alagoas: R$ 4,3

Rio Grande do Norte: R$ 4,36

Maranhão: R$ 4,47

Ceará: R$ 4,62

Preço médio da gasolina em março

Paraíba: R$ 5,73

Maranhão: R$ 5,78



Pernambuco: R$ 5,88

Piauí: R$ 5,9

Bahia: R$ 5,97

Alagoas: R$ 6,08

Rio Grande do Norte: R$ 6,12

Ceará: R$ 6,27

Sergipe: R$ 6,31



