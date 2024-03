Com Marta e Cristiane, seleção feminina é convocada para SheBelieves Cup

Foto: Thais Magalhães/CBF Nova comissão técnica convoca Seleção Feminina Principal para Data FIFA de setembro. Novo técnico é ex Corinthians Arthur Elias. Foto: Thais Magalhães/CBF

Nesta sexta-feira, 15, o treinador da seleção brasileira feminina, Arthur Elias, anunciou as jogadoras convocadas para a disputa da SheBelieves Cup. O comandante promoveu os retornos de Marta e Cristiane. A competição irá ocorrer nos Estados Unidos, entre os dias 1º e 9 de abril.

Das atletas incluídas na lista, 15 atuam no futebol brasileiro. Mais uma vez, o Corinthians foi o clube com o maior número de atletas chamadas, com oito.

O torneio contará com apenas quatro seleções, todas mais bem classificadas que o Brasil no último ranking da Fifa, divulgado nesta sexta-feira.

De um lado da chave, a seleção brasileira pegará o Canadá, que está uma posição acima (9º). Do outro, Estados Unidos (4º) e Japão (7º) se enfrentam . Os vencedores de ambos os confrontos vão para a grande final.

A seleção brasileira encara o Canadá no dia 6 de abril, às 17h30min (de Brasília) no Estádio Mercedes-Benz, em Atlanta. A competição servirá como mais uma preparação para as Olimpíadas de Paris 2024, que começa no dia 26 de julho.

Veja todas as convocadas:

Goleiras: Lorena (Grêmio), Gabi Barbieri (Flamengo) e Tainá (América Mineiro)

Defensoras: Yasmin (Corinthians), Tarciane (Corinthians), Fê Palermo (Palmeiras), Tamires (Corinthians), Antônia (Levante), Lauren (Kansas City Current) e Thais Ferreira (Tenerife)

Meias: Duda Sampaio (Corinthians), Ana Vitória (Atlético de Madrid), Angelina (Orlando Pride), Laís Estevam (Palmeiras), Luana Bertolucci (Orlando Pride) e Yaya (Corinthians)

Atacantes: Cristiane (Flamengo), Gabi Portilho (Corinthians), Jaqueline (Corinthians), Jheniffer (Corinthians), Ludmilla (Atlético de Madrid), Marta (Orlando Pride) e Priscila (Internacional)