Pesquisas: hora do governo Lula acender o alerta

Foto: Ricardo Stuckert / Presidência da República LULA tem índice de avaliação em queda

Queda na aprovação registrada em quatro pesquisas consecutivas é motivo mais do que suficiente para o governo Lula acender o alerta e começar a se movimentar no intuito de tentar estancar ou até reverter essa tendência negativa. As últimas semanas não foram tranquilas para a gestão petista, com série de fatos e falas polêmicas que interferem diretamente na opinião pública: fuga inédita de presos de uma penitenciária de segurança máxima, aumento nos preços de combustíveis e alimentos, comparação equivocada entre o Holocausto e ação de Israel em Gaza, afagos no ditador venezuelano Nicolás Maduro.

Lula parece ter esquecido que não venceu as eleições de 2022 - por vantagem milimétrica, não custa lembrar - graças apenas ao seu carisma ou à força da esquerda brasileira. O antibolsonarismo foi elemento agregador de diferentes camadas sociais pouco identificadas com o PT e sem muita paciência para os deslizes do atual presidente e sua equipe. Não melindrar essa parte do eleitorado precisa ser uma das tarefas prioritárias do Palácio do Planalto, tendo em vista que furar o bloqueio da polarização ainda cristalizada parece quase impossível.

Outro ponto fundamental é a necessidade urgente de mudança na comunicação, comandada pelo secretário Paulo Pimenta, que, diga-se de passagem, até agora não mostrou a que veio. Há conquistas da atual gestão que não estão chegando de forma clara à população, como o crescimento do PIB acima do esperado, queda no desemprego, novos investimentos, valorização do Real. Falta saber transformar esses avanços em pautas positivas para o governo, o que deve exigir mais profissionalismo e modernização no campo comunicacional, principalmente na área digital, onde a direita ainda ganha de lavada.