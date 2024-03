PMs e membros de facção investigados

Foto: o povo capa

Um conflito entre supostos grupos criminosos que resultou em pelo menos três homicídios e teria motivado atentado no qual cinco policiais foram baleados é alvo de investigação do MPCE e da SSPDS. Os órgãos rastreiam disputa entre os dois grupos que seriam formados por PMs e membros de facção. Os desdobramentos, que incluíram bairros paralisados, a morte do soldado Bruno Lopes Marques, os assassinatos de dois homens no Carlito Pamplona e o atentado a cinco PMs, é detalhado em reportagem do O POVO, que figurou na manchete da edição de segunda-feira, 11.