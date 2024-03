PT Fortaleza define método; disputa por candidatura esquentou

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo Reunião do diretório do PT define encontro como método de escolha de candidatura

O PT deu o primeiro passo rumo à definição do nome que representará o partido nas eleições de 2024, na Capital. Decidiu-se que o candidato será escolhido por meio de encontro, como tradicionalmente ocorre. Começa agora uma queda de braço - e de influência - dentro da sigla.

No mês que vem, os filiados elegerão delegados (representantes), que votarão no encontro. Para alas petistas, esse é um método que garante diálogo e a possibilidade de discussão de teses e propostas. Os pré-candidatos, claro, já articulam com o máximo de correntes (grupos internos) a fim de fortalecer seus nomes no jogo.

Correntes ligadas a caciques petistas já manifestaram apoio a uma ou a outra candidatura. Cinco petistas disputam, sendo dois deles os mais cotados nos bastidores: Luizianne Lins e Evandro Leitão. O PT tem até data prevista para anunciar: 21 de abril (dia do encontro).

Apesar disso, a questão está longe de ser tema pacificado dentro da própria sigla ou mesmo entre a base de partidos aliados. Do Palácio da Abolição, Elmano diz que não declarará apoio a nenhum nome por ora. A maior liderança petista no Estado, o ministro Camilo Santana (Educação) também não falou publicamente. Embora dê inúmeras sinalizações de proximidade com Evandro e de ter histórico de rusgas com Luizianne.

É de praxe do grupo político que ocupa o Abolição, nos últimos 17 anos, definir o nome para disputas eleitorais de última hora. Perguntados recentemente sobre a dinâmica, Camilo e Elmano não quiseram se comprometer. Mas nos bastidores as movimentações certamente ocorrem a todo vapor.