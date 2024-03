A cidade de São Paulo decretou ontem emergência de saúde por dengue. O anúncio foi feito pela Secretaria de Saúde, após a cidade ultrapassar 300 casos confirmados da doença por 100 mil habitantes, o que configura um cenário de epidemia. Entre os 96 distritos da cidade de São Paulo, 51 estão atualmente enfrentando epidemia de dengue, número que triplicou em duas semanas. Zonas norte e leste relatam o pior cenário.

De acordo com o boletim da secretaria, foram registrados 414 casos da doença a cada 100 mil habitantes na capital em 2024. O número bruto confirmado foi 49.721. No período, também foram relatados 11 óbitos. O distrito com maior incidência no número de casos continua a ser Jaguara, com mais de 5 mil casos por 100 mil habitantes. Outras regiões, como Itaquera e São Miguel, na região leste, além de São Domingos e Jaçanã, na zona norte, também se destacam com mais de 1 mil casos por 100 mil habitantes no período.

O QUE MUDA AGORA?

Com o decreto, estão autorizadas todas as medidas administrativas necessárias para o combate da dengue na cidade de São Paulo, entre elas compra de materiais e insumos, além de contratação de serviços e ações de vigilância sanitária para o combate do mosquito transmissor, o Aedes aegypti.

Para o prefeito Ricardo Nunes, o principal impacto do decreto será o aumento da conscientização pela população sobre a necessidade de combate à doença. "Mais de 80% dos criadouros estão nos domicílios. É preciso que toda a população atue no combate da disseminação da doença", afirmou ontem.

A secretaria destaca ainda outras medidas que já vinham sendo tomadas e passarão por ampliação. Haverá extensão no horário de funcionamento das Assistências Médicas Ambulatoriais (Amas), que passam a funcionar até 22 horas. E se definiu a compra de 400 mil testes de dengue, disponíveis gratuitamente nas 471 Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Município. Outra medida anunciada é o aumento no número de agentes da Vigilância Sanitária nas ruas.

DETALHE POR DISTRITOS

O relatório municipal, que considera os dados até a décima semana epidemiológica de 2024 (até o dia 9 de março), revela que triplicou o número de distritos em condição de epidemia em um período de apenas duas semanas. Até 24 de fevereiro, somente 15 distritos estavam registrando níveis epidêmicos. A incidência geral da cidade está em 414,1 casos por 100 mil habitantes, representando um aumento de 97,4% em relação às duas semanas anteriores.

Entre as regiões da capital, a zona norte se destaca por ter o maior número de localidades com incidência superior a 300 casos por 100 mil habitantes (15 distritos), seguida pelas regiões leste (14), oeste (11), sudeste (7) e sul (4).

Com relação à região norte, distritos como São Domingos, Jaçanã, Anhanguera, Tremembé e Vila Maria estão entre aqueles com os maiores índices epidêmicos. Na zona leste, destacam-se São Miguel, Itaquera, Lajeado, Guaianases e Vila Curuçá.

Na zona oeste, Jaguara, Vila Leopoldina, Lapa, Alto de Pinheiros e Barra Funda também estão em nível epidêmico. No sudeste, Água Rasa, Cangaíba, São Lucas, Artur Alvim e Penha são os distritos com os maiores índices.

Já na região sul, apenas 4 distritos estão entre os 51 com níveis epidêmicos: Campo Limpo, Jardim São Luís, Jardim Ângela e Capão Redondo. Na mesma região, vale observar que os distritos de Vila Mariana (49,4), Saúde (59,8) e Moema (79,1) são os que registram as menores incidências de dengue no ano.

ESTADUAL

Há quase duas semanas, no dia 5 de março, o Estado de São Paulo decretou emergência de saúde por dengue. O decreto também aconteceu após o Estado atingir 300 casos confirmados de dengue por 100 mil habitantes. Até o momento, de acordo com o Ministério da Saúde, foram registrados mais de 300 mil casos prováveis e 72 óbitos em decorrência da dengue no Estado em 2024

PREVENÇÃO

A eliminação de criadouros de mosquitos continua sendo uma das melhores maneiras de evitar a doença. Além disso, vale apostar em métodos físicos, como uso de roupas claras, mosquiteiros e repelentes, especialmente aqueles com icaridina, DEET e IR3535, que apresentam uma duração superior.

Além disso, há a imunização. A Qdenga, vacina contra a dengue fabricada pela farmacêutica japonesa Takeda, foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em março de 2023. Anteriormente, a Anvisa havia aprovado a Dengvaxia, vacina da Sanofi Pasteur contra a dengue, mas que é indicada apenas para quem teve exposição anterior à doença.

Em julho do ano passado, a Qdenga começou a ser oferecida pela rede privada no Brasil e, em dezembro, foi incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS). Trata-se do primeiro País do mundo a ofertar o imunizante na rede pública. Pelo número limitado de doses, contudo, inicialmente só serão imunizadas crianças e adolescentes de 10 a 14 anos de 521 municípios selecionados. Mas a cobertura, como mostrou o Estadão, está baixa.