Congresso aprova fim da 'saidinha', só com exceção para estudo

Foto: Antônio Cruz/ Agência Brasil Congresso Nacional

A Câmara dos Deputados aprovou, em votação simbólica, o projeto de lei que restringe a "saidinha", a saída temporária de presos em datas comemorativas, e veda a concessão em casos de crime hediondo ou cometido com violência ou grave ameaça. O texto vai para sanção ou veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A proposição aprovada agora prevê esse direito apenas para detentos inscritos em cursos profissionalizantes ou que cursem os ensinos médio e superior, somente pelo tempo necessário para essas atividades. Só o PSOL protestou durante a votação simbólica.

O texto passou por alterações no Senado e foi aprovado como estava, suavizando a proposição inicial da Câmara, aprovada em agosto de 2022, quando indicava uma mudança ainda mais drástica, com o fim integral da "saidinha", isto é, sem nenhuma exceção.

A proposta que foi aprovada em definitivo ontem também prevê exigência de exame criminológico para a progressão de regime penal (algo que deixou de ser utilizado com a atual Lei de Execução Penal) e o monitoramento eletrônico obrigatório dos detentos que passam para os regimes semiaberto e aberto. O exame avalia "autodisciplina, baixa periculosidade e senso de responsabilidade", segundo consideraram os parlamentares.

HOJE

Na legislação em vigor, a autorização é dada aos detentos que tenham cumprido ao menos um sexto da pena, no caso de primeira condenação, e um quarto, quando reincidentes. As "saidinhas" ocorrem até cinco vezes por ano e não podem passar de sete dias

O novo texto é de relatoria de Guilherme Derrite (PL-SP). Ele até se licenciou do cargo de secretário de Segurança Pública de São Paulo temporariamente para voltar à função de deputado federal e acompanhar a votação dessa proposição. "Isso não vai resolver o problema da Segurança Pública completamente, mas é um importante passo, é o primeiro passo."

A primeira saidinha do ano começou há uma semana, com 32 mil beneficiados só em São Paulo. A Secretaria da Segurança Pública do Estado informou no domingo que 417 detentos foram presos por descumprimento de medidas judiciais previstas durante a saída temporária; 31 deles estavam cometendo novos crimes. No Estado, nos anos mais recentes, em média 5% dos que saíram temporariamente não voltaram.

REAÇÕES

Temendo uma vitória com ampla margem pelo fim da saidinha, o governo, assim como fez no Senado, não orientou voto sobre o tema. "Não é uma matéria de governo e nem o governo vai se envolver nisso, é uma matéria do Legislativo", disse o líder, José Guimarães (PT-CE). Alguns petistas, porém, se manifestaram a favor da atual "saidinha". Erika Kokay (PT-DF) disse que "a lógica que se impõe aqui é de recrudescimento penal, de um punitivismo que não dá respostas à sociedade".

Deputados da chamada bancada da bala comemoraram a aprovação do PL. "É um dia histórico para esta Casa", disse Alberto Fraga (PL-DF), presidente da Comissão de Segurança Pública.

Em suas redes sociais, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), também festejou a aprovação. "Um passo fundamental para mitigar a reincidência e acabar com a impunidade. São Paulo agradece os nobres deputados federais", postou.

ESPECIALISTAS

A medida divide especialistas ouvidos anteriormente pelo Estadão Para o promotor Alexandre Daruge, do Ministério Público de São Paulo, a saidinha não precisaria ser extinta, mas passar por uma restrição. "É chegada a hora de equalizar um pouco isso, frear um pouco as saídas em bloco, prezando pela segurança pública", disse ao vodcast Dois Pontos.

"Quando fomenta um discurso muito punitivista, olha só para o aspecto de vingança. E quando pensa muito na ressocialização, sem verificar que aumenta o risco social dentro da execução penal, deixa de garantir que o sistema funcione a contento", afirmou.

Para o psicólogo André Vilela Kamatsu, da Universidade de São Paulo (USP), endurecer a legislação, como vem fazendo o Congresso, não resolve a questão da violência nem carcerária. "É preciso ter políticas de desencarceramento, em especial nos casos de menor gravidade, que muitas vezes sequer foram investigados e/ou julgados. E, claro, essas políticas só funcionarão se atreladas a outras políticas de maior inclusão e igualdade social", afirma.