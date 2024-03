Layout completa 50 anos e lança projeto em parceria com MIS e Sinapro

Foto: João Filho Tavares FORTALEZA-CE BRASIL, 21-03-2024 Layout 50 anos . local: Museu da Imagem e do Som Chico Albuquerque Barao de Studart 410 (Foto Joao Filho Tavares O Povo)

Aconteceu nesta quinta, 21, no Museu da Imagem e do Som (MIS) em Fortaleza o lançamento do projeto “Layout 50 anos". Uma parceria entre o Grupo de Comunicação O POVO, Sindicato de Agências de Propaganda do Estado do Ceará (Sinapro) e o MIS.

O novo projeto, que foi apresentado para associados da Sinapro, será um caderno especial de 12 páginas com programas especiais na rádio O POVO CBN , O POVO CBN Cariri, rádio Nova Brasil, com 16 programates e uma série sobre as agências cearenses e programas com debates sobre a publicidade.

A coluna Layout foi criada pelo O POVO em 1974 e se consolidou como o espaço de excelência para o diálogo, informação sobre criatividade, marketing, opinião, comunicação e acontecimentos que formam hoje verdadeiro acervo da indústria da propaganda cearense. Uma exposição em celebração será feita no equipamento cultural intitulada “A memória da propaganda cearense”, mas ainda sem data de estreia.

Sobre esse novo projeto, o diretor do MIS, Silas de Paula, conta que a ideia é fazer uma exposição que irá recuperar a memória da publicidade cearense.

“Nós vamos ter bastante cuidado com a pesquisa e aprofundar o assunto, porque isso vai ser uma coisa maravilhosa. Nós também vamos fazer uma homenagem ao Gilmar de Carvalho, que foi um grande publicitário, além de celebrar os 50 anos da Layout”, disse o diretor do equipamento cultural.

Já para Cliff Villar, diretor de marketing do Grupo de Comunicação O POVO, uma exposição sobre a história da publicidade é importante para mostrar um pouco o retrato da sociedade em que vivemos.

“A propaganda e a publicidade são fundamentais para a gente poder compreender nossos costumes, hábitos, forma de falar e agir. E acho que é muito importante quando a gente faz isso, até para também não desvencilhar do caráter da importância social da profissão. A propaganda não serve somente para vender um produto, serve também para reforçar posições e acho importante que a gente tenha esse encontro aqui para que possamos pensar nisso, construir esse olhar mais apurado e refinado sobre esse mercado tão importante”, expõe o diretor de marketing.