Ceará recebe caravana para discussão sobre o piso da enfermagem

O Ceará se tornou o nono estado a receber a “Caravana do Piso da Enfermagem”, movimento idealizado pelo Ministério da Saúde (MS) para discutir assuntos sobre a remuneração de profissionais da categoria. O evento foi realizado durante a manhã desta sexta-feira, 22, na Escola de Saúde Pública do Estado do Ceará (ESP/CE), em Fortaleza. Participaram gestores municipais, autoridades em serviço público na área e trabalhadores do ramo.

O encontro contou com um momento inicial de apresentação do MS sobre como deve ser feito o pagamento do piso da enfermagem, quem tem direito ao benefício bem como esclarecimento de pautas comumente demandadas por contratantes e profissionais.

Durante as falas também foram distribuídas cartilhas que tratam sobre o cálculo dos valores proporcionais ao piso para técnicos, auxiliares e parteiras, linha do tempo da lei que garante o benefício, dentre outras pautas.

Para o responsável pelo Piso da Enfermagem na Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES) do MS, Fábio Maia, esse é um momento que pode estreitar as relações entre o Ministério e os órgãos municipais que executam a lei.

“O objetivo da Caravana é que a gente possa aproximar cada vez mais o Ministério da Saúde com os entes federados. Desse diálogo, dessa interlocução, a gente vai entendendo a complexidade dos modelos de gestão que existem nos diversos estados e aqui não é diferente, como da mesma forma os modelos de contratação e vínculo empregatício”, explica.

Essa é uma visão endossada pela secretária-executiva de Planejamento e Gestão Interna do Ceará, Maria Aparecida Façanha, que considera o encontro um importante sinal de participação da população na gestão pública.

“Significa uma mudança no jeito de fazer gestão. Um jeito de fazer de forma compartilhada, dialogando com os atores envolvidos, no caso o Estado, os municípios, os representantes do piso da enfermagem que estão aqui para discutir quais os avanços, quais os problemas de uma política já implementada em 2023”, acrescenta.

Lançada em fevereiro deste ano, a Caravana do Piso da Enfermagem percorrerá inicialmente 16 estados brasileiros até abril deste ano. Os próximos destinos da equipe de discussão serão divulgados em breve.