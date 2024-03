Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil Rio de Janeiro (RJ) 22/03/2024 – Temporal atinge o Rio de Janeiro e trabalhadores deixam a região central da cidade, que tem ponto facultativo decretado com previsão de chuvas extremas. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

A capital fluminense registrou uma sexta-feira atípica com movimentação muito abaixo da habitual. Depois dos alertas e da mobilização para a chegada de chuvas fortes, Rio registrou uma queda de 63% no número de pessoas nas ruas ante dias normais. Em Petrópolis, Região Serrana do Rio, um desabamento de uma edificação no bairro Independência, deixou três pessoas mortas e duas desaparecidas. (Agência Brasil)