Kate Middleton, princesa de Gales, revela que está com câncer

Foto: Reprodução Redes Sociais Kate Middleton fala sobre tratamento contra câncer

Em um vídeo de pouco mais de dois minutos, divulgado nesta sexta-feira, 22, a princesa Kate Middleton revelou que está fazendo um tratamento contra câncer. O anúncio foi transmitido pelas redes sociais após semanas de especulações sobre sua ausência em eventos sociais desde o Natal de 2023. Fazendo sessões de quimioterapia, a princesa pediu privacidade.

"Eu precisei de tempo para me recuperar da minha cirurgia e começar o tratamento. Precisamos de tempo, espaço e privacidade enquanto eu completo meu tratamento. Eu preciso me concentrar em uma recuperação plena", disse.

No dia 10 de março, uma imagem da princesa sorrindo, rodeada pelos filhos, buscava dar respostas às especulações. Porém, houve a descoberta de que houve múltiplas edições da imagem, o que acabou causando sua remoção das agências de notícia.

Oito dias depois, outra imagem, desta vez Kate ao lado do príncipe William, exibe a princesa sorrindo e caminhando em um mercado de Londres.

Na quarta-feira, 20, segundo várias fontes, foi aberta uma investigação em meio a suspeitas de que um funcionário da clínica londrina onde a princesa foi operada teria tentado acessar seus registros médicos sem autorização.

Kate Middleton: descoberta de câncer foi um "grande choque"

A princesa de Gales está nos estágios iniciais de um tratamento contra um câncer. Em uma declaração em vídeo, Kate diz que foi um "grande choque" depois de "alguns meses absurdamente difíceis". Não foram revelados mais detalhes.

Na mensagem, a princesa disse estar bem e "cada dia mais forte". O Palácio de Kensington diz estar confiante de que a princesa se recuperará totalmente.

No começo do ano, Kate passou por uma cirurgia abdominal e desde então não fez aparições públicas, gerando especulações. Na mensagem, ela diz que na época, em janeiro, lhe foi falado que sua condição não era cancerosa, mas mais tarde foi descoberta a presença do câncer.

"A cirurgia foi um sucesso, mas após durante exames pós-operatórios foi revelada a presença de câncer", disse. Desde então, ela está em tratamento preventivo com quimioterapia por recomendação médica, completa.

Kate Middleton: cuidado com filhos adiou anúncio público da doença



"William e eu temos feito tudo o que podemos para processar e administrar isso de forma privada, para o bem de nossa jovem família. Levamos tempo para explicar tudo a George, Charlotte e Louis de uma forma que fosse apropriada para eles e para tranquilizá-los de que vou ficar bem", afirmou, pedindo por privacidade, espaço e tempo.

A princesa não era vista em público desde o Natal. As especulações começaram depois que ela deu entrada no hospital praticamente ao mesmo tempo que o rei Charles III, que mais tarde revelou estar tratando um câncer.

Kate, porém, saiu do hospital sem avisos públicos e não foi mais vista. A ausência do príncipe William de um funeral da família aumentou os rumores.

A princesa agradeceu o apoio do marido e dos fãs da família real. "Ter William ao meu lado também é uma grande fonte de conforto e segurança. Assim como o amor, o apoio e a gentileza demonstrados por tantos de vocês. Isso significa muito para nós dois."

"Para todos que enfrentam esta doença, seja qual for a forma, por favor, não percam a fé ou a esperança", afirmou Kate em seu vídeo. (Com Agência Estado)