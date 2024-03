Foto: Valter Pontes/ Agecom 28/03/2015- Salvador- BA, Brasil- A cantora baiana Maria Bethânia em apresentação no Farol da Barra, em Salvador Foto: Valter Pontes/ Agecom

O Conselho Universitário da Universidade Federal do Ceará (UFC) aprovou a outorga do título de Doutora Honoris Causa para a cantora Maria Bethânia, como parte das celebrações dos 70 Anos da UFC. Bethânia será comunicada e convidada a receber neste ano de celebrações. No relato ao Conselho, sobre Bethânia, a seguinte defesa: "Em décadas de carreira, tem cantado as subjetividades de um país complexo, negro e indígena, belo e misterioso, revelando as potências do povo brasileiro em meio à diversidade de etnias, biomas, paisagens, espiritualidades, tradições". (Jocélio Leal)