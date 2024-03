Assediadores de mulheres têm certeza da impunidade

Foto: Reprodução Redes Sociais REPRODUÇÃO de vídeo da ação do empresário contra a nutricionista

.

De acordo com o Código Penal, a pena para quem "praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia" é de reclusão, de 1 a 5 anos, se o ato não constitui crime mais grave. Com certeza, os tantos homens que pegaram nas partes íntimas das mulheres ou mostraram seus órgãos íntimos a elas, sem a permissão, não foram identificados, julgados e condenados.

No Brasil, ainda são raras as responsabilizações sobre atos de assédio e importunação sexual. No caso que ganhou repercussão na última semana, em que o empresário Israel Leal Bandeira Neto dá um tapa na nádega de uma nutricionista de 25 anos, dentro de um elevador, ele só foi prestar depoimento mais de um mês depois da ocorrência, quando as imagens vieram à tona.

E logo se posicionou através de advogados dizendo que imaginou ser alguém com quem tivesse intimidade. Versão complicada quando se considera que outra mulher também denuncia ter sido assediada por ele, também dentro de um elevador, em 2022. E estamos falando de casos filmados e denunciados.

Para mostrar o tamanho da certeza de impunidade natural aos homens, deixo aqui uma das falas do ex-jogador Robinho, quando estava sendo investigado por um estupro coletivo na Itália - crime pelo qual foi condenado: "por isso que eu estou rindo, eu não estou nem aí. A mina estava extremamente embriagada, não sabe nem quem que eu sou".