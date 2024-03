Bolsonaro indiciado

Foto: o povo capa

A Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro por associação criminosa e inserção de dados falsos em sistema de informação, e correlacionou a fraude na carteira de vacinação do ex-chefe do Executivo à inve'stigação que o colocou no centro de uma suposta tentativa de golpe de Estado. Os detalhes do indiciamente do ex-presidente e de outros 16 investigados, entre eles o ex-ajudante de ordens da Presidência, tenente-coronel Mauro Cid, foi destaque em matéria da editoria de Política e na manchete da edição de quarta-feira, 20, do O POVO.