Ação ambiental em microparques ensina a plantar e cuidar

Foto: Victoria Farias/Seuma Em ação ambiental no microparque Paraíso Verde, além de plantar mudas, os participantes foram instruídos a como fazer um fertilizante natural

Fortalezenses puderam aprender mais sobre os cuidados necessários para plantas e árvores na manhã do último sábado, 23, em microparques da capital cearense. Além de plantar mudas, os participantes foram instruídos a como fazer um fertilizante natural, enquanto as crianças se divertiram com brinquedos confeccionados a partir de materiais reciclados.

As ações educativas integram a Festa Anual das Árvores 2024. O evento é realizado nas últimas semanas de março no Ceará e em outros estados brasileiros. Foi instituído pelo decreto federal n.º 55.795, de 1965, "para difundir e estimular ensinamentos sobre a conservação das florestas".

A programação ocorreu em três microparques de Fortaleza: Seu Bené, no Conjunto Esperança; Santa Luzia, no Conjunto Ceará II; e Paraíso Verde, no Siqueira. Supervisora de educadores ambientais da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma), Victoria Farias considera o evento como "uma troca entre educadores e comunidade" e estimula o pertencimento dos cidadãos. "Queremos que essas crianças lembrem futuramente que elas ajudaram a construir aquele espaço".

"É importante entender que a interação acontece na natureza, é importante que eles aprendam a enxergar essa natureza ao redor", destaca o biólogo Adrian Mota, 23. Segundo ele, a oficina de plantio auxilia neste objetivo, pois os participantes ganham a habilidade de plantar em casa e observar melhor o verde. (Mateus Brisa)