A despedida de João Evangelista na Paixão de Cristo

Foto: FERNANDA BARROS ENCENAÇÃO ocorreu no Ginásio Paulo Sarasate

João Evangelista se senta à mesa e o espetáculo começa. É um dos últimos momentos em que o público do Ginásio Paulo Sarasate será cumprimentado pelo “discípulo amado” na peça “A Paixão de Cristo - O Sentido da Vida”, encenada nesta segunda-feira, 25.

Em sua 11ª edição na cidade de Fortaleza, a apresentação intercala momentos da vida de Jesus Cristo, incluindo sua crucificação, sob a ótica do apóstolo João Evangelista. A encenação vai continuar, mas agora em nova roupagem.

“Neste ano a gente se despede desse roteiro, porque o ano que vem traz um roteiro totalmente novo, uma montagem totalmente nova, uma ótica diferente. Então tem esse caráter especial, para a gente dizer ‘tchau’”, descreve o produtor-executivo da peça, João Carlos.

Antes de Evangelista subir ao palco, pequenos pontos de luz indicavam o público do ginásio, que iluminava a arquibancada com as lanternas dos celulares. Após o início do espetáculo, quem ainda esperava na fila para a comida conseguia escutar: “Jerusalém, quem te conhece não te esquece…”.

A memória do discípulo de Jesus Cristo também guia um dos seus intérpretes, José Lourenço Nascimento. É ele quem aparece, curvado na mesa a escrever, enquanto os espectadores escutam a sua narração.

“Para mim é uma graça muito grande fazer parte desse elenco. Deus há muito tempo já me convidava a fazer parte da arte da Comunidade Católica Shalom”, afirma José Lourenço, e reafirma: “É uma graça trazer a memória do discípulo amado de Jesus Cristo para nós”.

Quando se trata do próprio Salvador, Jesus Cristo, seu intérprete, William do Vale, - já trajado com a reprodução das indumentárias bíblicas - parece estar preparado para personificar a figura central do Cristianismo. “Eu me permito hoje em dia unir a arte e a fé em um só espetáculo. E para mim, como cristão, é muito especial interpretar o papel de Jesus”, explica William do Vale.

“Para nós do Shalom, ao viver essa experiência, a dedicação fica mais intensa por você saber que aqueles momentos são reflexos dos últimos dias de Jesus na Terra”, completa.

Semana Santa: Arquidiocese divulga programação da Catedral; CONFIRA

Paixão de Cristo: além da união de arte e fé

O espetáculo Paixão de Cristo apresenta um elenco de mais de 150 pessoas, entre atores e bailarinos. Em seu guia do espetáculo, o objetivo das intervenções artísticas é promover “reflexões profundas sobre o amor, sacrifício e o verdadeiro sentido da existência humana”.

Com entrada gratuita, a produção incentiva a doação de alimentos e chegou a arrecadar, em sua última apresentação, 1 tonelada e meia de comida.