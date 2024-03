MEC autoriza criação de curso de Medicina em Baturité; cidade terá sede da Unilab

Foto: Divulgação Assinatura do Ato de Autorização do Curso de Medicina em Baturité

Um curso de Medicina será criado em Baturité, como autorizou o Ministério da Educação (MEC) nesta segunda-feira, 25. O curso será vinculado a uma unidade acadêmica da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) na cidade.

A assinatura do Ato de Autorização do curso de Medicina contou com a presença do governador Elmano de Freitas, que é baturiteense; do prefeito de Baturité, Herberlh Mota; da secretária-executiva do MEC, Izolda Cela; da senadora Augusta Brito; e de demais autoridades, como reitores e deputados.

"Conquista histórica", diz Elmano sobre curso de Medicina

Serão destinadas 15% das vagas a alunos de escolas públicas da região do Maciço de Baturité, conforme o governador Elmano de Freitas. “É uma conquista histórica. Baturité terá um campus da Universidade. Inicialmente, com o curso de Medicina, mas vamos trabalhar para ampliar para outros cursos”, afirmou.