ONU tem consenso sobre cessar-fogo imediato em Gaza

Foto: ANGELA WEISS / AFP OS EUA, aliado de Israel, que vetou os projetos anteriores, abstiveram-se

O Conselho de Segurança da ONU aprovou ontem uma resolução que faz um apelo por um cessar-fogo imediato na Faixa de Gaza, quebrando um impasse de cinco meses durante os quais os EUA vetaram iniciativas semelhantes para o fim da guerra. A resolução votada pelos 15 países membros foi aprovada com 14 votos a favor, incluindo os de China e Rússia.

Os EUA se abstiveram, o que permitiu a passagem do texto, mas acirrou ainda mais a tensão na relação com Israel. Imediatamente, o governo israelense, que sinalizou que não deve cumprir a determinação, cancelou a visita de uma comitiva a Washington.

A resolução exige um cessar-fogo imediato durante o mês sagrado islâmico do Ramadã, iniciado no dia 11, e a libertação de todos os reféns. A garantia do acesso humanitário para Gaza também está incluída no texto aprovado.

O ministro das Relações Exteriores israelense, Israel Katz, afirmou, em uma publicação no X, que "o Estado de Israel não suspenderá a guerra" e que as tropas continuarão a lutar "até que o último dos reféns volte para casa".

Quatro resoluções de cessar-fogo anteriores fracassaram, incluindo uma proposta pelos EUA na sexta-feira, 22. O impasse sobre o cessar-fogo no enclave durou cinco meses, durante os quais os EUA vetaram três resoluções e a Rússia e a China, uma.

Embora as resoluções do Conselho de Segurança sejam consideradas direito internacional e tenham um peso político e jurídico significativo, o organismo não tem os meios para aplicá-las. O Conselho pode tomar medidas punitivas, tais como sanções contra os infratores, mas mesmo isso poderá esbarrar em obstáculos se um membro com poder de veto se opuser à medida. Atualmente, Israel viola uma resolução de 2016 que exige que o país pare de expandir as colônias judaicas na Cisjordânia.

A abstenção dos EUA prejudicou ainda mais as relações do país com Israel em meio a divergências crescentes sobre o plano israelense de invadir a cidade de Rafah. Israel criticou os EUA por permitirem a aprovação da resolução. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, chamou a medida de "um recuo da consistente posição americana desde o início da guerra" e disse que a abstenção "prejudica o esforço de guerra, bem como o esforço para libertar os reféns".

Netanyahu anunciou que não enviaria mais uma delegação israelense a Washington para manter conversações com autoridades americanas sobre a operação em Rafah - uma repreensão pública ao presidente Joe Biden, que havia solicitado as reuniões.

A Casa Branca se declarou perplexa pela decisão de Israel de cancelar a visita. Um porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, classificou essa decisão de "um pouco surpreendente e infeliz".

(Agência Estado)