Secultfor anuncia pacote de editais com investimento de R$ 31 milhões para 2024

Foto: Eduarda Porfírio/especial para o povo TITULAR da Secultfor, Elpídio Nogueira

A Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor) anunciou nesta terça-feira, 26, o Pacote de Editais para 2024, no Teatro São José. O investimento previsto é de R$ 31 milhões. Entre as novidades está a primeira Lei de Mecenato a nível municipal e a inclusão de linguagens a serem contempladas pelos incentivos: jogos, áreas técnicas e performances.

“Isso foi fruto de uma reunião no Ministério da Cultura, na ocasião ficou decidido que todas as capitais deveriam investir em linguagens que estavam escondidas e que nunca tiveram oportunidade. Então, ficou acertado um percentual do valor ofertado a cada município para localizar essas manifestações culturais e auxiliar no reconhecimento de cada uma delas”, pontua o secretário da Cultura de Fortaleza, Elpídio Nogueira.

Ações afirmativas para idosos, população LGBTQIA+ e pessoas com deficiência também estão previstas nos editais a serem lançados. Assim como ações para a população indígena e quilombola, cultura hip-hop e práticas urbanas, pesquisa de povos tradicionais e microprojetos.

“Conhecer o que está sendo feito, saber o que está sendo apresentado, de como estão os equipamento culturais, de como os editais são importantes para o fomento. Porque artistas que são pequenos não sabem como produzir, como chegar lá ou o que fazer, e com os editais eles podem acessar os equipamentos culturais, as ferramentas para produzir e receber também”, afirma o produtor cultural Henrique Garrel.

No total, 16 linguagens artísticas poderão ser contempladas nos editais previstos ao longo do ano. Além de jogos, performances e áreas técnicas, mídias digitais, dança, teatro, humor, circo, fotografia, literatura, audiovisual, moda, cultura tradicional popular, artes visuais e artesanato.