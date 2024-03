Ao lado de Macron, Lula critica veto a candidata de oposição na Venezuela

Foto: Ludovic MARIN/AFP MACRON e Lula opinaram sobre o processo eleitoral venezuelano

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou abertamente pela primeira vez o processo eleitoral na Venezuela, uma inflexão no apoio do brasileiro a Nicolás Maduro, e disse que a situação no país vizinho "é grave". A expressão foi repetida pelo presidente da França, Emmanuel Macron, que concluiu ontem uma visita de três dias ao Brasil.

Até o início da semana, Lula vinha enviando gestos de apoio e votos de confiança a Maduro. O desgaste político, no entanto, teria feito o presidente mudar de direção. A gota d’água parece ter sido o veto à inscrição da opositora Corina Yoris, sem qualquer explicação.

Ontem, 28, questionados pela reportagem, em entrevista coletiva, Lula e Macron colocaram em dúvida se a eleição venezuelana de 28 de julho está ocorrendo de fato em um ambiente democrático. Lula, pela primeira vez, adotou uma posição crítica sobre o tema.

"É grave que uma candidata não possa ter sido registrada sem ter sido proibida pela Justiça", afirmou o brasileiro, em referência a Yoris, que substituiria María Corina Machado, favorita na disputa contra Maduro, mas impedida pelo regime de concorrer à presidência.

Para Lula, a inabilitação de María Corina não é o maior problema O presidente brasileiro voltou a lembrar que indicou outro candidato (Fernando Haddad) quando foi impedido de disputar a eleição, em 2018. Ele elogiou María Corina por ter feito a mesma coisa ao escolher Yoris. A surpresa, segundo Lula, foi constatar que nem mesmo a substituta conseguiu o registro.

"Ela se dirigiu ao local, tentou usar o computador e não conseguiu entrar", afirmou Lula. "Então, houve prejuízo a uma candidata que por coincidência leva o mesmo nome da que havia sido proibida. Não tem explicação política e jurídica proibir um adversário de ser candidato." Macron emendou: "Não nos desesperemos, mas a situação é grave e piorou com esta última decisão."

O presidente francês também criticou o processo eleitoral. "O marco em que essas eleições estão ocorrendo não pode ser considerado democrático", disse Macron. "Vamos fazer de tudo para convencer Maduro a reintegrar todos os outros candidatos e ter eleições mais transparentes, com observadores internacionais Condenamos a retirada de uma candidata do processo e espero que seja possível alcançar um novo marco nos próximos meses."

CRISE

No início da semana, a diplomacia brasileira havia divulgado uma nota criticando o desenrolar do registro de candidaturas e o impedimento de Yoris. O texto, segundo assessores e funcionários do Itamaraty, foi elaborado pelo chanceler, Mauro Vieira, e pelo assessor especial, Celso Amorim, com a aprovação de Lula.

A nota do Itamaraty expressava preocupação com a eleição e apontava que o veto a opositores é incompatível com o compromisso assumido por Maduro de realizar uma votação livre e justa. O texto, contudo, reiterava o repúdio brasileiro às sanções dos EUA.

Imediatamente, o chavismo reagiu e criticou o Itamaraty - embora poupando Lula. Em nota, o chanceler da Venezuela, Yván Gil, classificou a nota de "intervencionista, redigida por funcionários da chancelaria brasileira, mas que parece ter sido ditada pelo Departamento de Estado dos EUA".

CANDIDATOS

A janela para inscrições de candidatos na Venezuela se encerrou à meia-noite de segunda-feira. Ao todo, 13 pessoas conseguiram o registro, incluindo Maduro e alguns opositores, como Daniel Ceballos, ex-prefeito de San Cristóbal e ex-preso político.

O governador de Zulia, Manuel Rosales, que apoiava María Corina, se registrou no apagar das luzes, segundo ele, "para não deixar Maduro concorrer sozinho". No fim, após concessão do regime, que estendeu o prazo de inscrição, o grupo que apoia Yoris inscreveu o diplomata Edmundo Urrutia, na esperança de conseguir substituí-lo após 1.º de abril, em uma brecha da lei eleitoral.