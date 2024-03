Daniel Alves se apresenta pela 1ª vez à Justiça da Espanha após conseguir liberdade provisória

Foto: LLUIS GENE / AFP DANIEL ALVES no dia em que deixou prisão

Daniel Alves compareceu pela primeira vez, na manhã desta quinta-feira, ao Tribunal Provincial de Barcelona. Apresentar-se semanalmente à Justiça espanhola é uma das condições que permitiram ao brasileiro de 40 anos a liberdade provisória no caso em que é acusado de violência sexual contra uma mulher de 23 anos, cometido em uma boate no dia 31 de dezembro de 2022. Ele ainda pagou fiança de R$ 5,4 milhões.



O jogador foi condenado a quatro anos e meio de prisão. Seu comparecimento ao tribunal deveria ser feito toda sexta-feira, mas Daniel Alves adiantou sua apresentação em um dia devido a um feriado na Espanha.

Além da apresentação semanal, o brasileiro teve outras condições para a liberdade provisória: foram recolhidos seus dois passaportes para evitar fuga, além de não poder fazer contato com a vítima e permanecer a mais de um quilômetro de distância de onde ela mora e trabalha. A sentença ainda não é definitiva, visto que um recurso ainda está em andamento no Tribunal Superior da Catalunha.

As imagens de Daniel Alves chegando ao tribunal deverão ser vistas com frequência, visto que o brasileiro deve permanecer em liberdade condicional de até um ano. O prazo é estimado caso as duas partes decidam continuar com o processo até que o mesmo chegue ao Supremo Tribunal. Daniel atualmente está em sua casa em Esplugles e está proibido de deixar o território espanhol.

Nesta quinta, ele se apresentou às autoridade acompanhado de sua advogada Inés Guardiola. A visita durou cerca de dez minutos. Daniel Alves também esteve acompanhado de seu amigo Bruno Brasil, que esteve na boate na noite em que o crime aconteceu. Testemunhou algumas vezes a seu favor.