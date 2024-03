Com a presença do estudioso italiano Marco Berisso, da Università degli Studi di Genova, foi realizado ontem, 28, no Espaço O POVO de Cultura & Arte, na sede do Jornal O POVO, o debate "Araripe Júnior leitor de Dante". O tema focou na figura do intelectual cearense Tristão de Alencar Araripe Júnior a partir da construção de uma leitura popular, religiosa e hermética da Divina Comédia de Dante Alighieri.

O encontro foi organizado no âmbito do colóquio Arquétipos do Sul Global, com o apoio da Universidade Federal do Ceará (UFC) e da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap). O debate de ontem também teve o apoio da Fundação Demócrito Rocha (FDR).

Berisso dialogou com docentes e pesquisadores da Università degli Studi di Napoli "Federico II" (Itália), Andrea Mazzucchi, Matteo Palumbo, Vittorio Celotto, Bernardo De Luca, Davide Grossi. O encontro teve coordenação e tradução de Yuri Brunello (UFC/CNPq).