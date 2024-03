Foto: JORGE DURAN (FILES) A portrait taken in June 1985 of midfielder Socrates, selected to participate with Brazil's national football team to the 1986 World Cup taking place in Mexico from 31 May to 29 June. Former Brazil captain Socrates died on December 4, 2011 aged 57 from an intestinal infection, a spokesperson for the Albert Einstein Hospital announced. AFP PHOTO/ JORGE DURAN

Sócrates, um dos maiores nomes da história do futebol brasileiro, se tornará nome de rua fora do país. O craque do Corinthians e da seleção brasileira foi homenageado e agora nomeia uma nova rua na cidade de Saint-Ouen, na França, próximo à capital Paris. A homenagem será oficializada hojem, 30, com a inauguração da via.

A "Rue Doutor Sócrates" está localizada dentro da Vila Olímpica, onde a delegação brasileira se hospedará durante os Jogos Olímpicos de Paris-2024. A homenagem foi idealizada pelo prefeito da cidade, Karim Bouamrane. O local será mantido após a realização da Olimpíada. (Agência Estado)