Com a maior chuva do mês, Ceará supera média histórica de março

Foto: JÚLIO CAESAR FORTALEZA-CE, BRASIL, 30-03-2024: Fortaleza amanheceu chuvosa neste sábado. Dia mais chuvoso do mês de Março, Este mês superou a média histórica dos meses de março no Ceará. (Foto: Júlio Caesar/O Povo)

O Ceará registrou neste sábado, 30, a maior chuva de março, de acordo com dados preliminares da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). A um dia do fim do mês, o Estado ultrapassou a média esperada para todo o período. De acordo com o Calendário de Chuvas da Funceme, o Ceará teve a maior precipitação do mês, com uma média diária de 24,4 milímetros (mm), registrada entre as 7 horas da sexta-feira, 29, e 7 horas de ontem.

A maior chuva aconteceu no município de Acopiara, na região do Centro Sul, com o registro de uma precipitação de 113 mm durante o período observado. No caso de Fortaleza, registrou-se chuva de 40 mm no Posto Fundação Maria Nilva.

Com as chuvas registradas nos últimos dois dias, o Ceará registrou um acumulado mensal de 224 mm e ultrapassou a média esperada para o mês (206,5 mm), com um aumento de 8,5%. Entre os municípios, a maior média mensal foi da cidade de Barroquinha, com 945,1 mm, indicando um desvio de 224,6% do número esperado (291,2 mm). Em seguida, aparece Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, com 545,9 mm, depois Camocim, com 509 mim, e finalmente Fortaleza, com 491,6 mm.

Grande parte dos municípios com os maiores acumulados está localizada nas macrorregiões do Litoral de Fortaleza, Litoral Norte e Litoral de Pecém, nas quais há a maior atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), indicado como principal indutor da quadra chuvosa no Ceará. No acumulado de até o dia 20 de março, todas as macrorregiões apresentavam um desvio negativo, com valores próximos da normalidade ou abaixo da normal para o mês. No momento, apenas as regiões do Cariri (211,9 mm) e Ibiapaba (191,8 mm) seguem nesse cenário, com desvios de -2,1% e -19,9%, respectivamente, a partir de dados atualizados às 13h54min deste sábado. A região com menor média mensal observada é o Sertão Central, com 175,1 mm, porém o acumulado está um pouco acima do esperado para o período, com desvio de 1%.

A previsão da Funceme para o fim de semana é do registro de chuva em todas as macrorregiões do Ceará, com os maiores acumulados no Cariri, sul do Sertão Central e Inhamuns, na Ibiapaba e Alto Jaguaribe. A precipitação nessas regiões pode ter intensidade de moderada a forte em alguns períodos, principalmente na madrugada e noite. Em relação à temperatura, previa-se para o sábado máximas de 34°C em alguns municípios da região de Jaguaribana e do Sertão Central e Inhamuns. Nas demais regiões, as máximas devem variar de 29°C a 35°C.

O Ceará amanheceu, ontem, com 30 açudes sangrando, de acordo com dados do Portal Hidrológico da Companhia de Gestão de Recursos Hídricos (Cogerh). No mesmo período, no ano passado, o Estado tinha 44 açudes com 100% da capacidade máxima preenchida. O açude Acaraú Mirim, localizado no município de Massapê, é o mais recente a atingir a capacidade máxima segundo dados extraídos da última atualização às 10h01min deste último sábado de março, véspera do fim da metade da quadra chuvosa.

Além disso, o Estado tem 16 açudes com volume acima de 90% e 38 com volume abaixo de 30%. Ao todo, a Cogerh monitora 157 açudes em todo o Ceará.

Entre os açudes que atingiram capacidade máxima, oito são da bacia hidrográfica do Litoral, seis da Coreaú, cinco da Acaraú assim como da Curu, quatro são da bacia Metropolitana, uma da bacia do Alto Jaguaribe e uma do Sertão de Cratéus.